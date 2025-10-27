Казанский убийца Галявиев не стал обжаловать приговор
Осуждённый на пожизненное заключение за массовое убийство в казанской гимназии Ильназ Галявиев решил не оспаривать окончательное решение в Верховном суде Российской Федерации. Как стало известно РИА «Новости» из судебных материалов, срок для подачи кассационной жалобы истек, и соответствующих прошений не возникало.
Напомним, что ранее Верховный суд Татарстана в апреле 2023 года приговорил Галявиева к пожизненному содержанию в колонии особого режима, добавив к этому штраф в 200 тысяч рублей и удовлетворение требований о компенсации морального вреда на сумму 22 миллиона рублей.
Несмотря на то что судебные документы разъясняли Галявиеву его право подать кассацию в течение шести месяцев после получения апелляционного определения и даже ходатайствовать о личном участии в заседании ВС РФ, осуждённый этим правом не воспользовался.
Напомним, что трагедия в казанской гимназии № 175 случилась 11 мая 2021 года. Ученики предвкушали летние каникулы, как вдруг в школе раздались звуки выстрелов. Погибли семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла ребёнка от пуль своим телом. Стрелявшим был Ильназ Галявиев, признавший позже полностью свою вину. 13 апреля 2023 года он был приговорён к пожизненному лишению свободы. Такжн выяснилось, что преступник собирался устроить в школе взрыв, чтобы полностью разрушить здание после себя. Теперь убийца планирует написать книгу, пустив доход с её продаж на погашение суммы по искам.
