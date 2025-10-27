Казанский убийца Галявиев не стал обжаловать приговор

Осуждённый на пожизненное заключение за массовое убийство в казанской гимназии Ильназ Галявиев решил не оспаривать окончательное решение в Верховном суде Российской Федерации. Как стало известно РИА «Новости» из судебных материалов, срок для подачи кассационной жалобы истек, и соответствующих прошений не возникало.

Напомним, что ранее Верховный суд Татарстана в апреле 2023 года приговорил Галявиева к пожизненному содержанию в колонии особого режима, добавив к этому штраф в 200 тысяч рублей и удовлетворение требований о компенсации морального вреда на сумму 22 миллиона рублей.

Несмотря на то что судебные документы разъясняли Галявиеву его право подать кассацию в течение шести месяцев после получения апелляционного определения и даже ходатайствовать о личном участии в заседании ВС РФ, осуждённый этим правом не воспользовался.