Пожизненно осуждённый Галявиев хотел взрывом полностью разрушить школу в Казани
Ильназ Галявиев (слева) во время оглашения приговора. Фото © ТАСС/ Егор Алеев
Приговорённый к пожизненному заключению за убийство девяти человек в казанской гимназии Ильназ Галявиев перед нападением собрал самодельное взрывное устройство, чтобы полностью разрушить учебное заведение. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.
«Из показаний осуждённого следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведёт к большим разрушениям стен, перекрытий и иных конструктивных элементов гимназии, вплоть до полного разрушения здания», — говорится в судебных документах.
Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175, которая потрясла всю Россию, произошла 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев ворвался в здание и начал стрелять. Погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых спасла ребёнка, заслонив его своим телом от пуль. В ноябре 2022 года началось рассмотрение уголовного дела, Галявиев полностью признал вину. 13 апреля 2023 года суд приговорил его к пожизненному сроку. Фигурант оспорил вердикт, но Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил его в силе. В тюрьме убийца собрался написать книгу.