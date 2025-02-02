Пожизненно осуждённый Галявиев хотел взрывом полностью разрушить школу в Казани

Приговорённый к пожизненному заключению за убийство девяти человек в казанской гимназии Ильназ Галявиев перед нападением собрал самодельное взрывное устройство, чтобы полностью разрушить учебное заведение. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.

«Из показаний осуждённого следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведёт к большим разрушениям стен, перекрытий и иных конструктивных элементов гимназии, вплоть до полного разрушения здания», — говорится в судебных документах.