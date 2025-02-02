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Регион
2 февраля, 06:44

Казанский убийца Галявиев испытывал самодельную бомбу перед нападением на школу

Ильназ Галявиев. Фото © ТАСС / Алеев Егор

Ильназ Галявиев. Фото © ТАСС / Алеев Егор

Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненное за убийство девяти человек в казанской гимназии, несколько раз испытывал самопальное взрывное устройство перед тем, как на школу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.

В материалах сказано, что с февраля по апрель 2021 года он изготовил бомбу по инструкции, найденной в интернете, а затем провёл четыре испытательных взрыва, дабы проверить эффективность своей взрывчатки.

"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения
"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения

Напомним, что трагедия в казанской гимназии № 175 случилась 11 мая 2021 года. Ученики предвкушали летние каникулы как вдруг в школе раздались звуки выстрелов. Погибли семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла ребёнка от пуль своим телом. Стрелявшим был Ильназ Галявиев, признавший позже полностью свою вину. 13 апреля 2023 года он был приговорён к пожизненному лишению свободы. Недавно выяснилось, что казанский стрелок собирался устроить в школе взрыв, чтобы полностью разрушить здание после себя. Теперь убийца планирует написать книгу, пустив доход с её продаж на погашение суммы по искам.

Владимир Озеров
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