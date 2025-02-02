Казанский убийца Галявиев испытывал самодельную бомбу перед нападением на школу
Ильназ Галявиев. Фото © ТАСС / Алеев Егор
Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненное за убийство девяти человек в казанской гимназии, несколько раз испытывал самопальное взрывное устройство перед тем, как на школу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.
В материалах сказано, что с февраля по апрель 2021 года он изготовил бомбу по инструкции, найденной в интернете, а затем провёл четыре испытательных взрыва, дабы проверить эффективность своей взрывчатки.
Напомним, что трагедия в казанской гимназии № 175 случилась 11 мая 2021 года. Ученики предвкушали летние каникулы как вдруг в школе раздались звуки выстрелов. Погибли семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла ребёнка от пуль своим телом. Стрелявшим был Ильназ Галявиев, признавший позже полностью свою вину. 13 апреля 2023 года он был приговорён к пожизненному лишению свободы. Недавно выяснилось, что казанский стрелок собирался устроить в школе взрыв, чтобы полностью разрушить здание после себя. Теперь убийца планирует написать книгу, пустив доход с её продаж на погашение суммы по искам.