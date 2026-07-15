Напавший на гимназию в Казани Галявиев женился на 18-летней журналистке

Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненное наказание за нападение на гимназию в Казани, женился. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на собственные данные.

Жена Галявиева. Фото © SHOT

Избранницей 25-летнего осуждённого стала 18-летняя Диана К., начинающая журналистка. Девушка родилась в Ростовской области, сейчас проживает в Москве.

По информации телеграм-канала, знакомство произошло во время судебного заседания. Увидев подсудимого лично, девугка затем отправилась к нему на свидание, после чего пара решила оформить отношения.

Церемонию провели в конце мая в исправительной колонии № 6 в Соль-Илецке Оренбургской области. Это учреждение известно как «Чёрный дельфин» и предназначено для приговорённых к высшей мере изоляции.

Теперь супруги смогут видеться лишь раз в год. Таков регламент для пожизненно заключённых.

Трагедия в гимназии № 175 произошла 11 мая 2021 года. Тогда 19-летний Галявиев, ранее окончивший это заведение, застрелил из охотничьего ружья семерых учеников и двух педагогов, ещё 24 человека получили ранения.

Экспертиза установила, что нападавший полностью осознавал свои действия. В 2023 году суд вынес вердикт о пожизненном лишении свободы.