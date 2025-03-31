«Я жду, значит, я есть»: Эксперт рассказал, как меняется психология женщин, влюблённых в заключённых

Когда женщина решает связать жизнь с заключённым, общество спешит осудить, пожалеть или посмеяться. Её называют «ждуля» — слово, уже само по себе уничижительное, словно описывающее не человека, а роль, в которой тот застрял. Но за этим выбором часто стоит не безумная романтика и не только жалость — а глубокий психологический механизм, называемый эмоциональной зависимостью. Об этом в беседе с Life.ru заявил клинический психолог Станислав Самбурский.

Ждать мужчину из тюрьмы — это не про любовь, это про зависимость, замаскированную под верность. Эмоциональная зависимость — ситуация, когда человек подменяет свою внутреннюю опору внешним объектом: партнёром, отношением, идеей. Всё, что он делает, думает и чувствует, — завязано на другом человеке, особенно недоступном или «трудном». В норме любовь — это про взаимность и свободу. А зависимость — про фиксацию и страх потерять даже иллюзию связи. Станислав Самбурский Клинический психолог

Причин возникновения этой эмоциональной зависимости несколько.

1. Иллюзия контроля и нужности

Когда мужчина находится за решёткой, женщина впервые за долгое время чувствует себя «главной» в отношениях: она пишет письма, принимает звонки, пересылает деньги и подарки. Он — зависим от неё, а не наоборот. Это создаёт иллюзию контроля и нужности, особенно для тех, кто в обычной жизни сталкивается с эмоциональной пустотой.

2. Надежда на исключительность

Многие «ждули» искренне верят, что именно их любовь изменит человека. «Он говорит, что раньше был другим и я для него — шанс начать с чистого листа». Это — классическая когнитивная ловушка: надежда на исключительность, которая подменяет трезвую оценку поведения, объясняет Самбурский.

3. Избегающая привязанность

Парадоксально, но женщины, которых тянет к заключённым, часто боятся близости. Пока он за решёткой, между ними есть безопасная дистанция. Он не может уйти, не может обидеть, не может «разочаровать» в быту. Это как любовь к недоступному: она кажется безопасной, потому что не требует настоящей уязвимости.

Как же меняется психика «ждули»? На первых этапах формируется ложная идентичность. Женщина перестаёт быть собой, подстраивая жизнь под тюремный ритм: звонки по расписанию, письма, свидания, переводы. Это постепенно вытесняет её прежнюю личность, увлечения, круг общения. Всё крутится вокруг ожидания.

Дальше незаметно снижается критичность. Когда ты годами ждёшь кого-то, особенно — вопреки всему, признать, что это была ошибка, почти невозможно. Мозг начинает рационализировать происходящее: «он изменился», «он стал лучше», «он просто в трудной ситуации». На этом фоне легко игнорируются тревожные сигналы: манипуляции, грубость, финансовые требования.

В конце концов теряется чувство реальности. Жизнь в переписке и звонках формирует иллюзию близости, но это не настоящая совместная жизнь. И чем дольше длится это «ожидание», тем сильнее расщепление между реальностью и фантазией.

Когда заключённый выходит, начинается самое сложное. Часто оказывается, что человек на свободе совсем не такой, каким казался в письмах. Он может оказаться грубым, агрессивным или просто не заинтересованным в продолжении отношений. Тогда вся эмоциональная инвестиция женщины рушится, как карточный домик. Но выйти из этого замкнутого круга уже сложно — зависимость держит. Станислав Самбурский Клинический психолог

Психолог подчёркивает, что женщины, которые связывают свою жизнь с заключёнными, нуждаются не в осуждении, а в понимании и помощи. Их история не только про любовь и надежду, в большом проценте случаев это про дефицит любви, боль, одиночество и невыстроенную самооценку. Контроль государства над такими семьями — лишь внешняя мера. Главное — внутренние ресурсы самой женщины: сможет ли она перестать «ждать» и начать жить?