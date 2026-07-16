От красавицы из «Вечного зова» до злой бабки: за что Ада Роговцева предала Россию и просит деньги на ВСУ Оглавление Как дочь охранника Хрущёва стала актрисой Всесоюзная слава Выступления на Майдане и критика России за «Крымскую весну» 16 июля 2026 года свой 89-й день рождения отмечает народная артистка СССР Ада Роговцева. Она живёт на Украине, где полезла в политику и стала поливать грязью Россию, которая дала ей славу и деньги. Как она живёт? 16 июля, 09:03 Снималась в России, а теперь кричит о ненависти: почему Ада Роговцева просит деньги на ВСУ. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © кадр из фильма «Вечный зов», режиссёры Владимир Краснопольский, Валерий Усков, сценаристы Константин Исаев, Анатолий Иванов

Ада Роговцева сыграла множество ролей в советском кино и театре, но под конец жизни превратилась в фанатичку, отправившую внука и зятя воевать с русскими и собирающую деньги для вэсэушников. Как дочь чекиста и кинозвезда дошла до такой жизни — в материале Life.ru.

Как дочь охранника Хрущёва стала актрисой

Ада Роговцева родилась 16 июля 1937 года в городе Глухове Сумской области Украинской ССР. Её отец Николай Иванович окончил индустриальный и сельскохозяйственный институты, работал в НКВД, во время войны служил в охране у Никиты Хрущёва, мать Анна Митрофановна была агрономом. В войну семья уехала в эвакуацию, а после перебралась в Полтаву, где Ада окончила школу.

После школы Роговцева поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, где была одной из лучших студенток и со второго курса получала сталинскую стипендию. По окончании учёбы в 1959 году молодая актриса была принята в труппу Киевского академического русского драматического театра имени Леси Украинки.

Всесоюзная слава

На экране артистка дебютировала в картинах «Когда поют соловьи» и «Кровавый рассвет», первую главную роль сыграла в ленте «Когда начинается юность». На весь Союз Ада прославилась в начале 70-х, когда на экраны вышла военная драма «Салют, Мария!». Журнал «Советский экран» назвал её лучшей актрисой 1971-го.

Одной из наиболее заметных работ Роговцевой стала роль в многосерийной телевизионной саге «Вечный зов», где она сыграла Анну, жену одного из главных героев Фёдора Савельева. Сериал пользовался большой популярностью у советских и российских зрителей.

В 1978 году Аде Роговцевой было присвоено звание народной артистки СССР. К концу 1980-х годов она входила в число самых красивых и известных актрис Советского Союза.

Ада Роговцева: сколько лет, где сейчас, известные роли. Фото © РИА Новости / Мирослав Муразов

Роговцева была замужем за актёром Константином Степанковым. Они познакомились в конце 1950-х годов во время её учебы в театральном институте. Роман наделал шуму — Степанков был одним из преподавателей, старше на 11 лет, к тому же женатый, но вскоре он ушёл из семьи.

Когда Ада окончила учёбу, пара поженилась. Их брак продлился более четырёх десятилетий. В семье родилось двое детей — Константин и Екатерина. Сын выбрал профессию режиссёра, дочь стала актрисой.

В 2004 году Степанков ушёл из жизни после продолжительной болезни, а в 2012 году умер сын актрисы Константин. Роговцева утверждала, что причиной его смерти стало заболевание, полученное во время съёмок после Чернобыльской катастрофы.

Выступления на Майдане и критика России за «Крымскую весну»

В 2004 году Роговцева активно включилась в события, связанные с «оранжевой революцией» на Украине и даже выступала на сцене «первого Майдана».

После прихода к власти Виктора Ющенко общественная активность артистки заметно усилилась. Вскоре, к своему 70-летию, она была удостоена звания «Герой Украины», которое ей присвоил лично Ющенко. В дальнейшем актриса регулярно высказывалась по политическим вопросам. Так, комментируя протесты против Виктора Януковича, она утверждала, что на Майдане якобы собрались образованные и интеллигентные люди.

После событий 2014 года и воссоединения Крыма с Россией актриса резко изменила риторику в отношении Москвы. После этого она регулярно выступала перед вэсэушниками и участвовала в прочих мероприятиях. При этом Роговцева снималась в российско-украинском сериале «Красная королева». В 2015 году её признали персоной нон-грата в России, возникли вопросы и на Украине — и всё из-за заработанного в Москве гонорара, потраченного на украинских военных.

— Мы собрали для госпиталя 52 тысячи гривен. В Москве услышали звон, да не знали, где он. Тогда я как раз доснималась у них, и они решили, что я в России заработала деньги и профинансировала военные действия. Это были те досъёмки, от которых я не могла отказаться. Я не хотела ехать, но мне сказали, чтобы я платила неустойку. Продавать квартиру — это не выход, — оправдывалась Роговцева в 2015-м в телеэфире.

Почему Ада Роговцева ненавидит Россию. Фото © РИА Новости / Сергей Старостенко

После начала специальной военной операции актриса возглавила наблюдательный совет фонда «Мы победим», созданного по инициативе экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Известно, что её зять и внук вступили в ряды ВСУ, а сама Роговцева с дочерью волонтёрят.

— Благодарю судьбу за то, что подарила мне личное общение с Валерием Залужным до того, как его имя стало родным каждому украинцу и известным на весь мир. И прежде всего, что я узнала о Валерии Фёдоровиче, что он человек слова, — написала актриса в соцсетях.

В интервью последних лет Роговцева неоднократно говорила о своём отношении к советскому прошлому, утверждая, что работать в СССР ей было непросто. Одновременно она подчёркивала, что всегда считала себя украинской актрисой.

— Я работала в России, но я украинская артистка. Я здесь. Я никогда-никогда не отрывалась от своих, я украинка, — пафосно заявляла Ада.

В 2019 году она призвала украинцев изолироваться от россиян. «Их нельзя переговорить, переучить. Наверное, надо изолировать себя от них», — говорила артистка.

Также Роговцева открыто заявила о своей ненависти к русским.

— Я будто полный стакан, переполненный ненавистью. Я ненавижу!.. Что они здесь делают? Что же вы делаете, по какому праву? Вы нелюди! А если вы нелюди, я вас ненавижу! — призналась она.

В одном из интервью актриса отметила, что окончательно осознала свою украинскую идентичность лишь в зрелом возрасте. Остаётся не очень ясно, что именно под этим подразумевается.

Авторы Альмир Хабибуллин