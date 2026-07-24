Дрюсик, Князь, Маска: 10 кличек главных знаменитостей СССР, по которым к ним обращались в узком кругу

Для миллионов зрителей они были небожителями с киноэкрана, а в жизни носили самые необычные, а порой и уморительные клички. Кто-то получил прозвище в детстве от родной бабушки, кто-то — от язвительного коллеги за кулисами, а кто-то и вовсе прославился благодаря шутке, которая пережила его самого. Мы собрали десять историй о том, как звали друг друга и как называли их близкие великих советских артистов — от Андрея Миронова до Владимира Высоцкого.

Андрей Миронов

Прозвище Андрея Миронова от Александра Ширвиндта. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Андрей Миронов служил в Театре сатиры бок о бок с Александром Ширвиндтом, и их дружба стала легендой закулисья. Ширвиндт называл товарища Дрюсиком: так в деревнях исстари ласково звали Андреев. Миронов не остался в долгу и придумал другу встречное прозвище Маска, намекая на его невозмутимую артистичность. Так и жили: один Дрюсик, другой Маска, а вместе — одна из самых тёплых мужских дружб советской сцены.

Вахтанг Кикабидзе

Почему Вахтанга Кикабидзе называли Бубой с детства. Фото © ТАСС / Сергей Эдишерашвили

В титрах фильмов Георгия Данелии, например «Мимино», актёра указывали как Буба Кикабидзе. Когда режиссёр впервые позвонил ему домой и попросил позвать Вахтанга, на другом конце долго не понимали, о ком речь. Прозвище Буба прилипло к нему ещё в младенчестве, из-за первых лепетных звуков «бу-бу», и родные так привыкли, что настоящее имя отошло на второй план. Данелии оно настолько понравилось, что он закрепил его на экране навсегда.

Олег Басилашвили

Два прозвища Олега Басилашвили: Князь и Басик. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

У Олега Басилашвили было сразу два прозвища. В актёрской среде его звали Князем: слишком часто режиссёры отдавали ему роли аристократов, вспомнить хотя бы «Гранатовый браслет». А вот близкие друзья обращались к нему проще и теплее — Басик, сокращая фамилию до домашнего варианта. Правда, сам актёр строго следил за субординацией: молодым коллегам и малознакомым людям называть себя так он запрещал.

Валентин Гафт

За что Валентина Гафта прозвали Аббревиатурой. Фото © ТАСС / Олег Иванов

Валентин Гафт прославился не только ролями, но и острыми эпиграммами, которые расходились по актёрским курилкам быстрее любых слухов. За эту страсть к меткой рифме друг Гафта Александр Филиппенко придумал ему прозвище Аббревиатура, в шутку расшифровывая фамилию как «гениальный автор феноменальных текстов». За глаза же его нередко называли Вечным Гафтом, признавая, что его роли и остроты останутся в истории надолго.

Кого называли Водопровод Маяковки

Прозвище Светланы Немоляевой — Водопровод Маяковки. Фото © ТАСС /Александр Коньков

В Театре имени Маяковского за Светланой Немоляевой закрепилось звучное прозвище Водопровод Маяковки. Причина проста: актриса умела расплакаться по щелчку пальцев ровно тогда, когда того требовала сцена, безо всякой подготовки и лишних дублей. Этот же дар она принесла и на съёмочную площадку: вспомнить хотя бы «Служебный роман» и «Гараж», где её слёзы выглядели абсолютно настоящими, а не актёрским приёмом.

Владимир Высоцкий

Прозвища Владимира Высоцкого: Американец и Высота. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Прозвищ у Владимира Высоцкого набралось на целую коллекцию. В школе его дразнили Американцем за непривычно модную для СССР одежду. Позже появилось прозвище Высота: причина не только в созвучии с фамилией, но и в привычке выбрасывать портфель в окно перед побегом с уроков. В раннем детстве его звали Вовкой-Швансом, а в студенческие годы Васьком, о чём сам бард с теплотой упоминал в одном из своих стихотворений.

Какой дуэт назвали Жареные Гвозди

Жареные Гвозди: прозвище Гвоздиковой и Жарикова. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Эта актёрская пара стала одной из самых красивых и прочных в советском кино, а коллеги по цеху не удержались и обыграли созвучие фамилий. Так родилось общее прозвище Жареные Гвозди — жаргонное, немного дерзкое, но артисты воспринимали его с юмором и теплотой. Наталья и Евгений поддерживали друг друга и на экране, и в жизни, а десятки совместных фильмов только укрепили их статус образцовой пары.

Олег Табаков

Почему Олега Табакова называли Лёликом. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Так Олега Табакова с детства называла собственная бабушка, и прозвище настолько прижилось, что перешло вместе с ним во взрослую жизнь. Друзья и коллеги использовали Лёлика с теплом, вкладывая в него дань уважения за огромное количество сыгранных ролей и умение перевоплощаться в самых разных персонажей. Позже, благодаря культовой озвучке кота Матроскина, к артисту прицепилось и второе имя — почти такое же родное, как первое.

Ефим Копелян

Прозвище Ефима Копеляна Закадрович и его причина. Фото © ТАСС /Валентин Мастюков

Ефим Копелян почти не появлялся в кадре, зато его голос знала вся страна: именно он озвучивал внутренние монологи Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны». За эту невидимую, но огромную работу коллеги подарили артисту прозвище Закадрович, соединив его отчество Захарович с главным профессиональным занятием. Игра слов вышла настолько удачной, что прижилась в актёрской среде почти сразу и осталась с ним навсегда.

Александр Збруев

За что Александра Збруева прозвали Интеллигентом. Фото © ТАСС / Николай Малышев

В детстве Александр Збруев слыл хулиганистым парнем: связался с местной шпаной и частенько ввязывался в драки, хотя до серьёзного криминала дело так и не дошло. Тем неожиданнее выглядит прозвище, которое он получил среди своих: Интеллигент. По одной версии, дело в интеллигентном происхождении семьи, по другой — в том, что он никогда не нападал на слабых и очень любил читать книги.

Эти клички — не просто забавные факты для коллекции. Они показывают, что за блестящим глянцем славы всегда прячется живой человек со своим характером, чувством юмора и близкими, которые знали его совсем другим. Дрюсик, Буба, Закадрович: все эти имена родились из настоящей симпатии, а вовсе не из желания уколоть, и потому пережили десятилетия. Кстати, если советское кино до сих пор вызывает у вас тёплую ностальгию, попробуйте угадать знакомые дома из культовых фильмов всего по одному кадру — Life.ru подготовил для этого отдельный тест на насмотренность.