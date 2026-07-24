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24 июля, 14:30

Дрюсик, Князь, Маска: 10 кличек главных знаменитостей СССР, по которым к ним обращались в узком кругу

Оглавление
Андрей Миронов
Вахтанг Кикабидзе
Олег Басилашвили
Валентин Гафт
Кого называли Водопровод Маяковки
Владимир Высоцкий
Какой дуэт назвали Жареные Гвозди
Олег Табаков
Ефим Копелян
Александр Збруев

Дрюсиком звали только избранные, Бубой — чуть ли не с пелёнок, так что имя прижилось даже в титрах фильмов. Life.ru выяснил, какими прозвищами награждали друг друга легенды советского кино и почему некоторые запрещали называть себя так посторонним!

Какие прозвища носили знаменитые советские актёры. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Какие прозвища носили знаменитые советские актёры. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Для миллионов зрителей они были небожителями с киноэкрана, а в жизни носили самые необычные, а порой и уморительные клички. Кто-то получил прозвище в детстве от родной бабушки, кто-то — от язвительного коллеги за кулисами, а кто-то и вовсе прославился благодаря шутке, которая пережила его самого. Мы собрали десять историй о том, как звали друг друга и как называли их близкие великих советских артистов — от Андрея Миронова до Владимира Высоцкого.

Андрей Миронов

Прозвище Андрея Миронова от Александра Ширвиндта. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Прозвище Андрея Миронова от Александра Ширвиндта. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Андрей Миронов служил в Театре сатиры бок о бок с Александром Ширвиндтом, и их дружба стала легендой закулисья. Ширвиндт называл товарища Дрюсиком: так в деревнях исстари ласково звали Андреев. Миронов не остался в долгу и придумал другу встречное прозвище Маска, намекая на его невозмутимую артистичность. Так и жили: один Дрюсик, другой Маска, а вместе — одна из самых тёплых мужских дружб советской сцены.

Вахтанг Кикабидзе

Почему Вахтанга Кикабидзе называли Бубой с детства. Фото © ТАСС / Сергей Эдишерашвили

Почему Вахтанга Кикабидзе называли Бубой с детства. Фото © ТАСС / Сергей Эдишерашвили

В титрах фильмов Георгия Данелии, например «Мимино», актёра указывали как Буба Кикабидзе. Когда режиссёр впервые позвонил ему домой и попросил позвать Вахтанга, на другом конце долго не понимали, о ком речь. Прозвище Буба прилипло к нему ещё в младенчестве, из-за первых лепетных звуков «бу-бу», и родные так привыкли, что настоящее имя отошло на второй план. Данелии оно настолько понравилось, что он закрепил его на экране навсегда.

Олег Басилашвили

Два прозвища Олега Басилашвили: Князь и Басик. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Два прозвища Олега Басилашвили: Князь и Басик. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

У Олега Басилашвили было сразу два прозвища. В актёрской среде его звали Князем: слишком часто режиссёры отдавали ему роли аристократов, вспомнить хотя бы «Гранатовый браслет». А вот близкие друзья обращались к нему проще и теплее — Басик, сокращая фамилию до домашнего варианта. Правда, сам актёр строго следил за субординацией: молодым коллегам и малознакомым людям называть себя так он запрещал.

Валентин Гафт

За что Валентина Гафта прозвали Аббревиатурой. Фото © ТАСС / Олег Иванов

За что Валентина Гафта прозвали Аббревиатурой. Фото © ТАСС / Олег Иванов

Валентин Гафт прославился не только ролями, но и острыми эпиграммами, которые расходились по актёрским курилкам быстрее любых слухов. За эту страсть к меткой рифме друг Гафта Александр Филиппенко придумал ему прозвище Аббревиатура, в шутку расшифровывая фамилию как «гениальный автор феноменальных текстов». За глаза же его нередко называли Вечным Гафтом, признавая, что его роли и остроты останутся в истории надолго.

Кого называли Водопровод Маяковки

Прозвище Светланы Немоляевой — Водопровод Маяковки. Фото © ТАСС /Александр Коньков

Прозвище Светланы Немоляевой — Водопровод Маяковки. Фото © ТАСС /Александр Коньков

В Театре имени Маяковского за Светланой Немоляевой закрепилось звучное прозвище Водопровод Маяковки. Причина проста: актриса умела расплакаться по щелчку пальцев ровно тогда, когда того требовала сцена, безо всякой подготовки и лишних дублей. Этот же дар она принесла и на съёмочную площадку: вспомнить хотя бы «Служебный роман» и «Гараж», где её слёзы выглядели абсолютно настоящими, а не актёрским приёмом.

Владимир Высоцкий

Прозвища Владимира Высоцкого: Американец и Высота. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Прозвища Владимира Высоцкого: Американец и Высота. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Прозвищ у Владимира Высоцкого набралось на целую коллекцию. В школе его дразнили Американцем за непривычно модную для СССР одежду. Позже появилось прозвище Высота: причина не только в созвучии с фамилией, но и в привычке выбрасывать портфель в окно перед побегом с уроков. В раннем детстве его звали Вовкой-Швансом, а в студенческие годы Васьком, о чём сам бард с теплотой упоминал в одном из своих стихотворений.

Какой дуэт назвали Жареные Гвозди

Жареные Гвозди: прозвище Гвоздиковой и Жарикова. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Жареные Гвозди: прозвище Гвоздиковой и Жарикова. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Эта актёрская пара стала одной из самых красивых и прочных в советском кино, а коллеги по цеху не удержались и обыграли созвучие фамилий. Так родилось общее прозвище Жареные Гвозди — жаргонное, немного дерзкое, но артисты воспринимали его с юмором и теплотой. Наталья и Евгений поддерживали друг друга и на экране, и в жизни, а десятки совместных фильмов только укрепили их статус образцовой пары.

Олег Табаков

Почему Олега Табакова называли Лёликом. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Почему Олега Табакова называли Лёликом. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Так Олега Табакова с детства называла собственная бабушка, и прозвище настолько прижилось, что перешло вместе с ним во взрослую жизнь. Друзья и коллеги использовали Лёлика с теплом, вкладывая в него дань уважения за огромное количество сыгранных ролей и умение перевоплощаться в самых разных персонажей. Позже, благодаря культовой озвучке кота Матроскина, к артисту прицепилось и второе имя — почти такое же родное, как первое.

Ефим Копелян

Прозвище Ефима Копеляна Закадрович и его причина. Фото © ТАСС /Валентин Мастюков

Прозвище Ефима Копеляна Закадрович и его причина. Фото © ТАСС /Валентин Мастюков

Ефим Копелян почти не появлялся в кадре, зато его голос знала вся страна: именно он озвучивал внутренние монологи Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны». За эту невидимую, но огромную работу коллеги подарили артисту прозвище Закадрович, соединив его отчество Захарович с главным профессиональным занятием. Игра слов вышла настолько удачной, что прижилась в актёрской среде почти сразу и осталась с ним навсегда.

Александр Збруев

За что Александра Збруева прозвали Интеллигентом. Фото © ТАСС / Николай Малышев

За что Александра Збруева прозвали Интеллигентом. Фото © ТАСС / Николай Малышев

В детстве Александр Збруев слыл хулиганистым парнем: связался с местной шпаной и частенько ввязывался в драки, хотя до серьёзного криминала дело так и не дошло. Тем неожиданнее выглядит прозвище, которое он получил среди своих: Интеллигент. По одной версии, дело в интеллигентном происхождении семьи, по другой — в том, что он никогда не нападал на слабых и очень любил читать книги.

От Гришки Мелехова до Тараса Бульбы: 10 самых ярких казаков отечественного кино
От Гришки Мелехова до Тараса Бульбы: 10 самых ярких казаков отечественного кино

Эти клички — не просто забавные факты для коллекции. Они показывают, что за блестящим глянцем славы всегда прячется живой человек со своим характером, чувством юмора и близкими, которые знали его совсем другим. Дрюсик, Буба, Закадрович: все эти имена родились из настоящей симпатии, а вовсе не из желания уколоть, и потому пережили десятилетия. Кстати, если советское кино до сих пор вызывает у вас тёплую ностальгию, попробуйте угадать знакомые дома из культовых фильмов всего по одному кадру — Life.ru подготовил для этого отдельный тест на насмотренность.

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