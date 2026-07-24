Мама Бена Аффлека умерла спустя два дня после выпускного внука

Мать актёров Бена и Кейси Аффлеков Крис Энн умерла в возрасте 83 лет после борьбы с раком поджелудочной железы. Об этом пишет Daily Mail.

Тяжёлое заболевание у неё обнаружили в декабре 2025 года. Врачи предупреждали, что женщине осталось не более полугода. Одним из её последних желаний было побывать на выпускном внука. Крис Энн посетила церемонию 31 мая, а спустя два дня скончалась во сне.

Она родилась в Нью-Йорке, окончила Гарвард и 35 лет преподавала в государственной школе. Педагог занималась гражданским воспитанием, поддерживала борьбу за равноправие и выступала против войны во Вьетнаме.

После выхода на пенсию Крис Энн участвовала в гуманитарных и экологических проектах. После развода с Тимоти Аффлеком она самостоятельно воспитывала Бена и Кейси, оба впоследствии стали известными актёрами.

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