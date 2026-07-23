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23 июля, 16:18

Умерла советская гимнастка и тренер Тамара Жалеева

Обложка © Федерация гимнастики России

Обложка © Федерация гимнастики России

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в составе сборной СССР, заслуженный тренер РСФСР и СССР Тамара Жалеева скончалась на 95-м году жизни, сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).

Жалеева была почётным мастером спорта СССР, заслуженным тренером РСФСР и СССР, Почётным Динамовцем. Её имя навсегда вписано в золотую летопись мирового спорта: она завоевала золото чемпионата мира 1954 года в командном первенстве, несколько раз становилась чемпионкой СССР, побеждала на крупнейших международных и всесоюзных турнирах.

Тамара Андреевна долгие годы преданно служила своему делу, работала старшим тренером сборной Москвы, а позже возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики России. Её главным наследием стали воспитанники — чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр, которым она передала не только мастерство, но и любовь к гимнастике, а также силу воли и стремление к победе.

Федерация гимнастики России выразила глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Тамары Андреевны, подчеркнув, что светлая память о великом тренере и замечательном человеке навсегда останется в сердцах. Гражданская панихида запланирована на 24 июля в 12:00 в VIP-зале Боткинской больницы в Москве. Похороны пройдут в 14:00 на Даниловском (мусульманском) кладбище.

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Николь Вербер
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