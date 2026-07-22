Умер саксофонист и исполнитель главной темы из «Розовой пантеры» Плас Джонсон

Американский саксофонист Плас Джонсон, известный исполнением главного соло фильма «Розовая пантера», скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет, сообщает газета New York Times.

В публикации уточняется, что Джонсон умер в среду у себя дома. Солист сыграл легендарную тему на тенор-саксофоне, музыку к которой написал композитор Генри Манчини. Она принесла несколько наград «Грэмми» и до сих пор считается визитной карточкой фильма.

За свою карьеру Плас Джонсон сотрудничал с такими артистами, как Барбара Стрейзанд, Фрэнк Синатра, Фрэнк Заппа, Доктор Джон и Элтон Джон, оставив заметный след в истории джаза и популярной музыки.

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