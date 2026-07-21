Ушёл из жизни голос «Sugar Baby Love»: умер музыкант The Rubettes Тони Торп
Умер гитарист и вокалист The Rubettes Тони Торп
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Гитарист и вокалист британской поп-группы The Rubettes Тони Торп умер в возрасте 80 лет. Музыкант скончался после продолжительной болезни, сообщает Daily Mail.
Торп был одним из участников коллектива, получившего мировую известность в 1970-х годах благодаря хиту «Sugar Baby Love». Песня стала визитной карточкой группы и возглавила музыкальные чарты в ряде стран.
The Rubettes появились в начале 1970-х и стали заметной частью британской поп-сцены того периода. Помимо Торпа, в составе группы выступали другие музыканты, участвовавшие в создании её узнаваемого звучания.
О причинах смерти музыканта сообщается как о продолжительной болезни. Другие подробности пока не раскрываются.
Поклонники группы вспоминают Торпа как одного из музыкантов, стоявших у истоков успеха The Rubettes и эпохи глэм-попа 1970-х годов.
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