Вратарь умер во время футбольного матча во Владимире

Во Владимире умер вратарь команды «Союз Инженеров» Алексей Майоров, которому было 46 лет. Как сообщили в телеграм-канале «Живи футзалом!», он был не только спортсменом, но и символом местного мини-футбола.

Его карьера началась ещё в 90-х годах. Он стал победителем множества турниров и кубков, а также примером преданности своему делу. В канале подчеркнули, что мастерство, добродушие и любовь к футболу и жизни Майорова вдохновляли всех, кто знал его как на поле, так и за его пределами.

Команда «Союз Инженеров» и сообщество владимирских футболистов выразили искренние соболезнования родным и близким, отметив, что Майоров был не только вратарём, но и другом, надежным товарищем и наставником, чьё присутствие всегда давало уверенность и поддержку. Они добавили, что Алексей навсегда останется в памяти и сердцах.

Как сообщает rg.ru, Майоров скончался прямо во время футбольного матча — ему внезапно стало плохо, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Ранее Life.ru писал о трагической гибели 26-летнего Усалифа Инди, который защищал цвета эстонского клуба «Харью». Он скончался в Португалии во время пробежки. Спортсмену стало плохо на улице, помощь вызвал прохожий, однако спасти его тоже не удалось — смерть была зафиксирована на месте.