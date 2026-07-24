«История циклична»: Алексей Воробьёв раскрыл, куда бы отправился на машине времени

Певец Алексей Воробьёв признался, что не стремится в будущее, а из прошлого его привлекает лишь один момент. По его словам, настоящее гораздо интереснее гипотетических картин грядущего — люди слишком предсказуемы, а история циклична.

Однако если бы ему дали машину времени, артист отправился бы в единственное место — к моменту сотворения Вселенной.

«Это жутко интересно», — пояснил он в беседе с Кино Mail.

А ранее оперная певица Аида Гарифуллина показала кадры секретной свадьбы с певцом Алексеем Воробьёвым. Бракосочетание долгое время оставалась тайной. Пара не афишировала торжество и даже поклонники не знали деталей. Поэтому появление уникальных кадров стало настоящей сенсацией для зрителей концерта и поклонников артистов.