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24 июля, 14:16

«История циклична»: Алексей Воробьёв раскрыл, куда бы отправился на машине времени

Алексей Воробьёв: Машину времени потратил бы на момент сотворения Вселенной

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Певец Алексей Воробьёв признался, что не стремится в будущее, а из прошлого его привлекает лишь один момент. По его словам, настоящее гораздо интереснее гипотетических картин грядущего — люди слишком предсказуемы, а история циклична.

Однако если бы ему дали машину времени, артист отправился бы в единственное место — к моменту сотворения Вселенной.

«Это жутко интересно», — пояснил он в беседе с Кино Mail.

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А ранее оперная певица Аида Гарифуллина показала кадры секретной свадьбы с певцом Алексеем Воробьёвым. Бракосочетание долгое время оставалась тайной. Пара не афишировала торжество и даже поклонники не знали деталей. Поэтому появление уникальных кадров стало настоящей сенсацией для зрителей концерта и поклонников артистов.

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Дарья Нарыкова
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