«История циклична»: Алексей Воробьёв раскрыл, куда бы отправился на машине времени
Алексей Воробьёв: Машину времени потратил бы на момент сотворения Вселенной
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Певец Алексей Воробьёв признался, что не стремится в будущее, а из прошлого его привлекает лишь один момент. По его словам, настоящее гораздо интереснее гипотетических картин грядущего — люди слишком предсказуемы, а история циклична.
Однако если бы ему дали машину времени, артист отправился бы в единственное место — к моменту сотворения Вселенной.
«Это жутко интересно», — пояснил он в беседе с Кино Mail.
А ранее оперная певица Аида Гарифуллина показала кадры секретной свадьбы с певцом Алексеем Воробьёвым. Бракосочетание долгое время оставалась тайной. Пара не афишировала торжество и даже поклонники не знали деталей. Поэтому появление уникальных кадров стало настоящей сенсацией для зрителей концерта и поклонников артистов.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.