Больше не тайна: Гарифуллина показала кадры секретной свадьбы с Воробьёвым

Оперная дива Аида Гарифуллина впервые показала свадебные фотографии с Алексеем Воробьёвым. В отличие от большинства звёзд шоу-бизнеса, пара не делилась кадрами в соцсетях. Впервые они были показаны прямо на сцене Большого театра — во время сольного концерта певицы.

В финале вечера, посвящённого семье, среди архивных снимков детства и юности артистки зрители увидели и трогательные фото с её свадьбы, пишет Super.

Алексей Воробьёв пришёл поддержать супругу вместе с дочерью Аиды Оливией и её мамой Ляйлой Гарифуллиной. На премьере накануне мама певицы призналась, что очень тепло относится к зятю: «То, что два талантливых человека встретились — это замечательно».