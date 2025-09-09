Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 14:35

Больше не тайна: Гарифуллина показала кадры секретной свадьбы с Воробьёвым

Обложка © Super

Обложка © Super

Оперная дива Аида Гарифуллина впервые показала свадебные фотографии с Алексеем Воробьёвым. В отличие от большинства звёзд шоу-бизнеса, пара не делилась кадрами в соцсетях. Впервые они были показаны прямо на сцене Большого театра — во время сольного концерта певицы.

В финале вечера, посвящённого семье, среди архивных снимков детства и юности артистки зрители увидели и трогательные фото с её свадьбы, пишет Super.

«Он необыкновенный»: Алексей Воробьёв очаровал мать Аиды Гарифуллиной
«Он необыкновенный»: Алексей Воробьёв очаровал мать Аиды Гарифуллиной

Алексей Воробьёв пришёл поддержать супругу вместе с дочерью Аиды Оливией и её мамой Ляйлой Гарифуллиной. На премьере накануне мама певицы призналась, что очень тепло относится к зятю: «То, что два талантливых человека встретились — это замечательно».

Свадьба Воробьёва и Гарифуллиной долгое время оставалась тайной. Пара не афишировала торжество и даже поклонники не знали деталей. Поэтому появление уникальных кадров стало настоящей сенсацией для зрителей концерта и поклонников артистов.

Алексей Воробьёв снял супругу за готовкой сырников и назвал себя самым счастливым мужчиной
Алексей Воробьёв снял супругу за готовкой сырников и назвал себя самым счастливым мужчиной
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar