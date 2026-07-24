Певец Анатолий Цой сообщил о свадьбе и венчании, опубликовав в личном блоге кадры с церковного таинства. Однако личность избранницы артист раскрывать не стал, оставив интригу.

После венчания пара устроила свадьбу в стиле «Гэтсби» в Казахастане в узком кругу, о чём рассказала блогер Дана Есеева, опубликовавшая фото и видео с тёплыми поздравлениями. Она отметила, что праздник был красивым, стильным и уютным, и поблагодарила молодожёнов за эмоции. А ведущий и шоумен Слава Чепурченко стал одним из приглашённых,

Анатолий Цой и его жена сыграли свадьбу в стиле «Гэтсби». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dana_yesseyeva

Анатолий Цой не раскрыл личность невесты, показав только спины на фото и подписал пост цитатой из MBAND. В 2026 году он стал героем «Холостяка», где искал воспитанную и хозяйственную спутницу, ценящую уют. После победы в шоу «Маска» в 2020 году он сосредоточился на сольной карьере. Свадьба вызвала широкий резонанс в соцсетях, и поклонники гадают, кто же его избранница. Сам певец тщательно оберегает личную жизнь от публичности