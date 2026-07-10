«Я самая счастливая на свете»: Ида Галич вышла замуж во второй раз — белое платье, косы и горы Северной Осетии

Долгожданный день настал: 36-летняя блогерша и телеведущая Ида Галич официально стала женой бизнесмена Олега Ледвича. Второе замужество она отпраздновала на родине своей матери — в Северной Осетии. В белом платье-комбинации, с двумя длинными косами и в окружении звёздных гостей она выглядела как настоящая горная принцесса.

«Я самая счастливая на свете. Вчера получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж», — написала в соцсетях новоиспечённая жена.

Ида Галич показала свадебный образ после бракосочетания с Ледвичем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

Поклонники уже завалили блогершу комплиментами: «Какая красивая невеста», «Косы идут, супер», «Волшебный образ». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

Для торжества Ида выбрала минималистичное, но элегантное платье-комбинацию в пол на тонких бретелях. Дополнили образ укороченный прозрачный кардиган с отделкой из страусиных перьев и мюли на каблуках. Завершающим штрихом стали две длинные косы по обе стороны головы.

Галич и Ледвич подошли к организации свадьбы с размахом. Для гостей, среди которых были Ирина Горбачёва, Алексей Жидковский, Мария Миногарова и другие знаменитости, арендовали целый самолёт. Кресла украсили салфетками с надписью «Свадьба Олега и Иды».

Отношения пары начались в октябре 2024 года. В июле 2025 года у них родилась дочь Лия. Ледвич присутствовал на родах и сам перерезал пуповину. Для Иды это второй брак — в 2020 году она развелась с блогером Аланом Басиевым, от которого у неё есть сын Леон.