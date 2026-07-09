Ида Галич арендовала самолёт для гостей своей свадьбы во Владикавказе

Ида Галич и её жених Олег подготовили необычный трансфер для гостей своей свадьбы — пара арендовала целый самолёт, чтобы доставить приглашённых на праздник.

Ида Галич сняла целый самолёт для гостей торжества. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ olegledvich

Торжество пройдёт во Владикавказе — городе, где прошло детство блогерши. Для гостей подготовили не только перелёт, но и особенные приглашения, оформленные в виде авиабилетов. Ида Галич рассказывала, что Северная Осетия имеет для неё особое значение. Именно с этим регионом связаны её семейные воспоминания.

Напомним, что Ида Галич планирует планирует провести свадебное торжество на Мидаграбинском озере в Северной Осетии. Однако выбранная локация имеет статус особо охраняемой природной территории, где действуют ограничения на проведение работ и мероприятий. Министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Вадим Базаев сообщил, что проверка ситуации почти завершена. По его словам, как минимум за работы на земле организаторам может грозить штраф.