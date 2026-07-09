Ида Галич может получить штраф за свадьбу у Мидаграбинского озера

Ида Галич может получить административный штраф за проведение свадебного торжества на Мидаграбинском озере в Северной Осетии. По данным Mash Gor, подготовка к свадьбе уже идёт полным ходом, несмотря на недовольство части местных жителей.

Блогерша запланировала праздник на этих выходных в регионе, который является родиной её мамы. Однако выбранная локация имеет статус особо охраняемой природной территории, где действуют ограничения на проведение работ и мероприятий.

Министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Вадим Базаев сообщил, что проверка ситуации почти завершена. По его словам, как минимум за работы на земле организаторам может грозить штраф.

Мидаграбинские озёра считаются одной из главных природных достопримечательностей региона. Территория охраняется из-за уникального горного ландшафта и уязвимой экосистемы.

Окончательное решение о возможных мерах примут после завершения проверки. Сейчас специалисты выясняют, были ли нарушены природоохранные требования при подготовке к мероприятию.

Ранее Ида Галич объяснила смену стиля материнством и восстановлением после родов. В беременность, по её словам, она заходила достаточно ярко, а после рождения ребёнка пришлось приводить в порядок фигуру, мысли и здоровье.