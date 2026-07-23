«И я надел ей кольцо на пальчик»: Экс-солист группы MBAND сыграл тайную свадьбу и скрыл личность невесты

Певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, тайно женился и обвенчался. Фотографиями с закрытой церемонии музыкант поделился в личном блоге.

Певец Анатолий Цой опубликовал кадры с венчания. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anatoliytsoy_official

Личность супруги артист раскрывать не стал. На всех опубликованных кадрах пара запечатлена исключительно со спины. Невеста была одета в белое платье с глубоким декольте на спине, расшитое кристаллами и стразами, а завершал образ головной убор с вышитыми узорами. Публикацию Цой сопроводил узнаваемой строчкой из репертуара группы MBAND.

Певец Анатолий Цой опубликовал кадры с венчания. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anatoliytsoy_official

«И я надел ей кольцо на пальчик…», — подписал он пост.

Певец Анатолий Цой опубликовал кадры с венчания. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anatoliytsoy_official

Широкая известность пришла к исполнителю именно в составе MBAND. После прекращения существования коллектива в 2020 году он сосредоточился на сольном творчестве. В том же году Цой одержал победу в первом сезоне шоу «Маска» на НТВ, где скрывался в костюме Льва.

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