Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 08:31

Анатолий Цой рассказал о новом альбоме, коллаборации с k-pop группой и традиции готовить кимчи

Анатолий Цой. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певец Анатолий Цой (TSOY) готовит к выпуску новый альбом. Первым синглом с пластинки стала песня «Пледик». В интервью артист рассказал о реакции поклонников, уникальном опыте работы с корейской группой X:IN и семейных традициях.

По словам Цоя, «Пледик» стартовал успешно: попал в чарты и плейлисты, люди подпевали на концертах. Отдельно он выделил коллаборацию с кей-поп-коллективом X:IN, отметив их невероятный профессионализм и жёсткий график. Единственной сложностью стала синхронизация плотных расписаний для съёмок клипа в России.

В беседе с «Вечерней Москвой» артист признался, что музыка — его страсть с пяти лет, и именно это помогало не сдаваться в трудные времена, когда даже нечем было платить за квартиру. На вопрос о «тиктокерах», заполонивших эстраду, Цой ответил философски: в современном мире певцом может стать почти каждый, но быть настоящим музыкантом — совсем другое. Музыкальное образование, по его мнению, помогает, но не обязательно для успеха — куда важнее иметь талант и упорство.

Особенно тепло певец рассказал о корейских традициях в семье. Каждую зиму он собственноручно готовит кимчи по рецепту бабушки — целую бочку, чтобы хватило на всех. Делится с родными и друзьями.

Вспоминая путь к успеху (X-Factor, «Хочу к Меладзе», победа в «Маске»), Цой посоветовал начинающим артистам готовить качественный материал — на просмотр видео у жюри всего несколько секунд. Изменения в шоу-бизнесе он оценивает двояко: освободившаяся ниша дала дорогу молодым, но у этого есть и плюсы, и минусы. На становление артиста, по его словам, повлияло строгое воспитание отца-военного, усердие и трудолюбие.

Недавно ещё один известный артист решил открыть завесу над своей личной жизнью. Стас Пьеха откровенно рассказал, как тяжело он переносит разрывы отношений. По словам певца, в юности каждый такой опыт становился настоящим ударом.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar