Лунный календарь красоты на август 2026: Какие даты могут испортить стрижку и окрашивание Оглавление Лунный календарь стрижек и красоты на август 2026 Первая декада августа: 1–10 августа Вторая декада августа: 11–20 августа Третья декада августа: 21–31 августа Неблагоприятные дни для стрижки в августе 2026 года Дни для маникюра, педикюра и эпиляции Работает ли лунный календарь стрижек и красоты? А вы верите в лунные стрижки? Когда стричься, красить волосы и делать маникюр в августе 2026 года по лунному календарю — разбираем по дням. Life.ru собрал все благоприятные и неблагоприятные дни месяца, чтобы поход к парикмахеру или мастеру не закончился вашими слезами. 30 июля, 04:00 Лунный календарь стрижек и красоты на август 2026 года: благоприятные дни для стрижки, окрашивания, маникюра и других процедур. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Август 2026 года начнётся с убывающей Луны. 12-го наступит новолуние, после которого спутник Земли пойдёт в рост, а 28-го — полнолуние. А вы знали, что каждая фаза по-своему влияет на результат бьюти-процедур? Один день подходит для смелой стрижки, а в другой лучше не трогать даже чёлку. Life.ru разобрался, когда записываться к парикмахеру, мастеру маникюра и косметологу, чтобы перемены порадовали, а не заставили срочно всё исправлять.

Лунный календарь стрижек и красоты на август 2026

Когда стричься в августе 2026 года по лунному календарю и какие даты выбрать для окрашивания волос? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

Для вашего удобства мы разделили лунный календарь на три декады. Для каждого периода собрали отдельную таблицу с рекомендациями по стрижке, окрашиванию и другим процедурам, а ниже подробно разобрали самые благоприятные и неудачные дни. Так вы сможете быстро проверить интересующую дату, заранее запланировать поход в салон и понять, когда лунный календарь советует смело менять образ, а когда с экспериментами лучше немного повременить.

Первая декада августа: 1–10 августа

Лунный календарь на август 2026: когда лучше стричься на убывающую Луну в августе 2026 года, чтобы причёска дольше сохраняла форму?

В первой декаде августа почти все дни считаются благоприятными для ухода за волосами. 1 августа можно обновить форму стрижки и выбрать спокойное окрашивание без резкой смены оттенка. С 2-го по 5-е число особенно удачны привычные процедуры: подравнивание кончиков, тонирование корней, закрашивание седины и коррекция цвета. 3 августа подойдёт для короткой стрижки, а 4-го лучше отдать предпочтение ровному и аккуратному срезу. На 5 августа можно запланировать стрижку, направленную на укрепление волос, и освежить потускневший оттенок.

6 августа наступит последняя четверть Луны, поэтому от кардинального преображения, сложного окрашивания или непривычной причёски лучше отказаться. В этот день безопаснее слегка подровнять кончики, поправить форму и сохранить знакомый цвет волос. С 7-го по 10 августа вновь наступает подходящий период для посещения салона. Считается, что сделанная 7-го стрижка дольше сохранит форму, 8-го можно обновить корни, 9-го сделать короткую стрижку и мягкое тонирование, а 10-го освежить срез и выбрать щадящее окрашивание. Выходит, что наиболее благоприятными датами первой декады станут 1–5 и 7–10 августа.

Вторая декада августа: 11–20 августа

Лунный календарь стрижек и красоты на август 2026: когда начинается растущая Луна в августе 2026 года и в какие дни лучше менять причёску?

Согласно лунному календарю на август 2026, во второй декаде, 11 августа, можно скорректировать форму стрижки или освежить привычный цвет. На 12 августа приходится новолуние, что является главной неблагоприятной датой периода. Самыми удачными днями станут 13–20 августа, поэтому на растущую Луну традиционно планируют стрижку для быстрого возвращения длины, новый оттенок и более заметные перемены. 20 августа наступит первая четверть — и день также подойдёт для стрижки и окрашивания.

Третья декада августа: 21–31 августа

Лунный календарь красоты на август 2026: когда стричься на растущую Луну в августе 2026 года, если хочется быстрее вернуть длину?

По лунному календарю на август 2026 в третьей декаде главный благоприятный период для смены причёски и сложного окрашивания продлится с 21-го по 27 августа. На 28 августа приходится полнолуние, поэтому поход к мастеру, по лунному календарю, лучше перенести. С 29-го по 31 августа Луна снова будет убывать: эти дни подходят для коррекции формы, подравнивания длины и обновления цвета без радикальных экспериментов.

Неблагоприятные дни для стрижки в августе 2026 года

Главные неблагоприятные даты месяца — это 12 и 28 августа. На 12-е число приходится новолуние, а на 28-е полнолуние. Лунный календарь советует не планировать на эти дни стрижку, осветление, радикальную смену цвета, наращивание ногтей и процедуры, способные травмировать кожу. Если запись уже сделана, отменять обычный уход необязательно: запрет относится к народной традиции, а не к медицинским рекомендациям.

Дни для маникюра, педикюра и эпиляции

Когда делать маникюр и педикюр в августе 2026 года по лунному календарю? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Malysh

Когда делать маникюр по лунному календарю на август 2026? Для маникюра и педикюра подойдут почти все дни месяца, кроме новолуния и полнолуния. Период с 13-го по 27 августа можно выбрать для яркого дизайна, наращивания или смены привычной формы ногтей. На убывающей Луне — 1–11 и 29–31 августа — сторонники календаря чаще планируют укрепляющий уход, снятие старого покрытия, обработку стоп и аккуратный маникюр без экспериментов.

Эпиляцию по лунному календарю лучше назначить на 1–11 или 29–31 августа. Считается, что на убывающей Луне результат дольше остаётся заметным. Однако скорость роста волос зависит не от даты процедуры, а от индивидуальных особенностей организма и выбранного метода удаления.

Работает ли лунный календарь стрижек и красоты?

Как разные фазы Луны связаны со стрижкой, окрашиванием и другими процедурами красоты? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Луна действительно влияет на движение огромных масс воды на Земле, поскольку её притяжение участвует в формировании приливов и отливов. Человеческий организм также во многом состоит из воды, в традиционных лунных практиках смену фаз связывают с изменением самочувствия, настроения и восприимчивости к различным процедурам. По этой логике растущая Луна считается временем обновления и активного роста, а убывающая периодом избавления от лишнего и закрепления результата. Именно поэтому при выборе даты для стрижки, окрашивания, маникюра и других процедур многие ориентируются не только на свободное время мастера, но и на положение спутника Земли.

А вы верите в лунные стрижки?

Многие и сегодня выбирают день для похода к парикмахеру, сверяясь с фазами Луны. Эта традиция существует давно. В народе растущую Луну связывали с обновлением и быстрым ростом волос, а убывающую с сохранением причёски. Научных подтверждений этому нет, однако для многих лунный календарь остаётся привычным ритуалом, который помогает решиться на перемены, заранее выбрать дату и просто чувствовать себя спокойнее. А что об этом думаете вы?

Лунный календарь стрижек на август 2026 года — удобный способ заранее организовать уход за собой, выбрать подходящие даты и распределить визиты к мастерам на весь месяц. А тем, кто привык сверяться с Луной не только перед походом в салон, пригодится и лунный календарь дачных дел на август 2026! Он подскажет, когда лучше заняться посадками, сбором урожая и другими работами на участке.

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