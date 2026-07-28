Лунный календарь садовода на август 2026 Оглавление Фазы Луны в августе 2026 — таблица по дням Рекомендации по культурам Необычный факт месяца — затмение в полнолуние FAQ Рассказываем, какие дни августа 2026 года благоприятны для посадки, полива, уборки урожая и заготовок — с учётом фаз Луны и по каждой культуре отдельно. 28 июля, 15:30 Лунный календарь садовода на август 2026: благоприятные дни для посадки и урожая. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), Nano Banana AI

Август — горячая пора: томаты и перцы краснеют быстрее, чем успеваешь их снимать, а для озимого чеснока в этом месяце есть всего одно правильное окно для посадки. Ошибиться легко — посадить чеснок на неделю раньше и зубчики взойдут ещё до холодов. Life.ru составил понятный план на весь август: когда сажать чеснок, убирать урожай и начинать консервацию по лунному календарю и советами для каждой культуры. А в конце месяца сад ждёт бонус: 28 августа над огородом произойдёт редкое небесное явление.

Фазы Луны в августе 2026 — таблица по дням

Фазы Луны в августе 2026 для садоводов — таблица. Инфографика © Life.ru

Новолуние наступит 12 августа в 20:37 по московскому времени, а полнолуние — 28 августа в 7:19. Между ними — растущая Луна, любимое время огородников для посадки и полива. До новолуния и после полнолуния Луна убывает, и это период для обрезки, прополки и заготовок.

С 1 по 11 августа Луна убывает — время для обрезки сухих веток, прополки сорняков и заготовок на зиму. Последняя лунная четверть пройдёт 6 августа в 05:22 по московскому времени. Вечером 12 августа в 20:37 наступает новолуние: в этот день лучше не сажать и не пересаживать, а ограничиться лёгким рыхлением почвы.

С 13 по 27 августа Луна растёт — лучшее окно для посадки озимого чеснока, обильного полива и подкормок. Важно: первая лунная четверть — 20 августа в 05:46. Утром 28 августа в 07:19 наступает полнолуние с частным лунным затмением: время убирать урожай и делать заготовки, а не сажать. 29–31 августа Луна снова убывает — снова актуальны обрезка, консервация и подготовка участка к осени.

Рекомендации по культурам

Что сажать и убирать в августе 2026 года по фазам Луны и знакам зодиака. Фото © Freepik

Августовский лунный календарь — общий ориентир, но у каждой культуры на участке свой график вне зависимости от фазы Луны. Три группы растений в этом месяце требуют разного подхода: одни завершают сезон, другие только готовятся к посадке, а третьи одновременно отдают урожай и готовятся к зиме.

Томаты, перцы, баклажаны

К концу августа поливы стоит сокращать: урожай снимают полным ходом, а лишняя влага тормозит созревание плодов и провоцирует растрескивание кожицы. У томатов стоит прищипнуть верхушки и убрать нижние листья, чтобы куст направил силы на дозревание плодов. Перцы и баклажаны при мельчании завязей лучше снять чуть раньше технической спелости — они прекрасно дойдут на подоконнике. Полив полностью останавливают за одну-две недели до уборки последнего урожая.

Озимый чеснок

Когда сажать озимый чеснок в августе 2026 года по лунному календарю. Фото © Freepik

Сажать его нужно в конце августа, на растущей Луне, после 13-го числа и до полнолуния 28-го: раньше зубчики рискуют прорасти до холодов, позже — не успеют укорениться. Грядку готовят заранее: перекапывают, вносят золу или перепревший компост, а вот свежий навоз противопоказан — от него зубчики загнивают. Глубина посадки для средней полосы обычно составляет пять – семь сантиметров, а сверху грядку не помешает замульчировать соломой или сухой листвой от перепадов температуры.

Плодовые деревья

Яблоки и груши созревают массово, и медлить с уборкой не стоит: перезревшие плоды осыпаются и привлекают вредителей, которые в жару не дремлют, так что стоит свериться с тем, как распознать и прогнать вредителей на грядках. После сбора урожая деревья нуждаются в санитарной обрезке сухих веток, а в конце месяца — в подкормке фосфором и калием для зимостойкости древесины. Азотные удобрения вносить уже поздно: они спровоцируют рост побегов, которые не успеют одревеснеть до заморозков.

Остатки ботвы и обрезков после всех этих работ не обязательно нести в костёр: разумнее превратить их в удобрение, и здесь пригодится инструкция, как ускорить получение компоста в жару. А освободившиеся грядки после уборки чеснока, редиса и раннего картофеля можно занять зеленью или сидератами — горчица и фацелия за месяц успевают неплохо восстановить плодородие почвы к следующему сезону.

Необычный факт месяца — затмение в полнолуние

Частное лунное затмение 28 августа 2026 года: видно ли его в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Belous

28 августа полнолуние совпадёт с частным лунным затмением. Оно начнётся около 5:33 по московскому времени, максимальная фаза придётся на 7:12–7:14, а завершится действие примерно к 8:52. В пик события земная тень закроет почти 93% лунного диска, отчего спутник Земли приобретёт тёмно-красный оттенок. Обидная деталь для российских дачников: наблюдать явление вживую получится лишь у немногих жителей европейской части страны, да и то в виде малых теневых фаз — полную картину затмения увидят в восточной части Тихого океана, Америке, Европе и Африке. А вот какие мифы о лунном календаре подтверждены наукой, а какие — просто красивая легенда, Life.ru уже разбирал отдельно.

FAQ

Главные вопросы о лунном календаре садовода на август 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Del Henderson Jr

Ниже собрали короткие ответы на вопросы, которые чаще всего задают о лунном календаре в августе. Можно ли поливать растения в новолуние 12 августа? Строгого запрета нет, но большинство лунных календарей советуют в этот день ограничиться умеренным поливом и лёгким рыхлением, отложив активные работы на сутки-двое.

Строгого запрета нет, но большинство лунных календарей советуют в этот день ограничиться умеренным поливом и лёгким рыхлением, отложив активные работы на сутки-двое. Почему нельзя обрезать деревья в полнолуние 28 августа? Народная традиция связывает эту фазу с приливом соков в растении, поэтому обрезку и прививки принято переносить на дни убывающей Луны.

Народная традиция связывает эту фазу с приливом соков в растении, поэтому обрезку и прививки принято переносить на дни убывающей Луны. Стоит ли доверять народным приметам наравне с лунным календарём? Приметы про росу, паутину и журавлей — это скорее наблюдения за погодой, чем строгая система, поэтому их удобно использовать вместе с прогнозом, а не вместо него.

Приметы про росу, паутину и журавлей — это скорее наблюдения за погодой, чем строгая система, поэтому их удобно использовать вместе с прогнозом, а не вместо него. Что делать, если пропустили благоприятные дни? Календарь — это ориентир, а не жёсткое расписание: агротехника и реальная погода на участке важнее любой фазы Луны. Если нужны похожие рекомендации на предыдущий месяц, загляните в календарь на июль.

Август 2026 года получился насыщенным: две недели растущей Луны для посадки чеснока и последних поливов, редкое затмение в самое полнолуние и урожай, который не терпит отлагательств. Держите таблицы фаз под рукой, сверяйтесь с рекомендациями по культурам — и грядки отблагодарят вас без всякой мистики.

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