Тля, муравьи и слизни: Как побороть коварных вредителей на дачном участке — советы биолога

Слизни, муравьи и тля — одни из главных врагов дачников. Биолог и агроном Михаил Воробьёв рассказал Life.ru, как с ними бороться и какие методы работают наиболее эффективно.

Со слизнями есть два основных подхода. Первый — химический: применение специальных препаратов-моллюскоцидов. Это, как правило, синие гранулы, которые рассыпают по участку, особенно на путях передвижения вредителей. Второй — механическое уничтожение. Здесь каждый выбирает сам: кто-то собирает и уничтожает вручную, кто-то использует подручные средства.

Лично я предпочитаю просто раздавливать — одномоментно и без лишних мучений. Потому что соль или уксус — это довольно неприятная картина, когда они корчатся и медленно гибнут. Так что мой выбор — механический. Михаил Воробьёв Биолог, агроном

Для борьбы с муравьями существуют готовые препараты, часто с маркировкой «от муравьёв». Их заливают непосредственно в муравейники либо рассыпают в местах скопления насекомых — такие средства обычно действуют надёжно.

С тлёй ситуация проще. Для борьбы подходят любые инсектициды — тля относится к наиболее уязвимым вредителям и быстро погибает от большинства препаратов.

Слизни особенно активно повреждают клубнику и картофель. При этом помидоры они обычно не трогают, зато охотно объедают перец и ряд других культур.

У тли картина иная: существует множество видов, и каждый из них специализируется на своих растениях, поэтому универсального «любимого» растения у неё нет.

По словам Воробьёва, важно не ждать массового распространения вредителей, а регулярно осматривать посадки — особенно нижнюю сторону листьев и влажные участки под кустами. На ранних стадиях с тлёй хорошо справляются мыльный раствор или зольный настой — это безопасные методы, не наносящие вреда урожаю.

Муравейники, расположенные прямо на грядках, можно перекапывать и заливать кипятком. Для борьбы со слизнями помогают рыхление почвы и простые ловушки — мокрые тряпки или кусочки картофеля, которые утром легко собрать и уничтожить.

«Но если время упущено, тогда уже без химии, конечно, не обойтись — тут и слизни, и муравьи, и тля требуют серьёзных препаратов. Главное — выбирать те, что разрешены для овощных культур, и строго соблюдать дозировку», — заключил агроном.

Ранее агроном рассказал, что многие дачники жалуются на сорняк «американка» (галинсога), который быстро захватывает грядки. Однолетнее растение легко выдёргивается, однако быстро разрастается. Полностью защитить участок от заноса новых семян невозможно: их разносят ветер, птицы, вода и сами дачники. По словам специалиста, бороться с сорняком несложно, но полностью избавиться от него не получится независимо от качества ухода.