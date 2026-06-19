Как спасти клубнику от гниения после дождей — 4 лайфхака от агронома
Агроном Воробьёв: Клубника больше других культур страдает от затяжных дождей
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Плодовые культуры — особенно клубника — могут пострадать после затяжных дождей. Как их спасти, читателям Life.ru рассказал биолог, агроном Михаил Воробьёв.
По словам биолога, влажность приводит к гниению клубники, особенно если ягода лежит на сырой земле. Поэтому после затяжных осадков важно сделать следующее:
- Убрать все подгнившие и заплесневевшие ягоды, чтобы они не заражали соседние.
- Аккуратно прорыхлить междурядья, чтобы земля быстрее просохла, и, если есть возможность, подложить под ягоды сухую солому, опилки или специальный агротекстиль — чтобы плоды больше не касались мокрой земли.
- Обязательно обработать кусты биопрепаратами от грибковых заболеваний, на созревающую ягоду химию лучше не лить.
- Если позволяет погода, на пару солнечных дней можно снять плёночные укрытия, чтобы земля и кусты как следует проветрились и просохли.
Также не очень жалуют влагу помидоры: они начинают «жировать», наращивать зелёную массу в ущерб плодоношению. Но это их не губит, а просто немного отвлекает от урожая, добавил Воробьёв.
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