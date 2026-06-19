Как спасти клубнику от гниения после дождей — 4 лайфхака от агронома

Плодовые культуры — особенно клубника — могут пострадать после затяжных дождей. Как их спасти, читателям Life.ru рассказал биолог, агроном Михаил Воробьёв.

По словам биолога, влажность приводит к гниению клубники, особенно если ягода лежит на сырой земле. Поэтому после затяжных осадков важно сделать следующее: Убрать все подгнившие и заплесневевшие ягоды, чтобы они не заражали соседние.

Аккуратно прорыхлить междурядья, чтобы земля быстрее просохла, и, если есть возможность, подложить под ягоды сухую солому, опилки или специальный агротекстиль — чтобы плоды больше не касались мокрой земли.

Обязательно обработать кусты биопрепаратами от грибковых заболеваний, на созревающую ягоду химию лучше не лить.

Если позволяет погода, на пару солнечных дней можно снять плёночные укрытия, чтобы земля и кусты как следует проветрились и просохли.

Также не очень жалуют влагу помидоры: они начинают «жировать», наращивать зелёную массу в ущерб плодоношению. Но это их не губит, а просто немного отвлекает от урожая, добавил Воробьёв.