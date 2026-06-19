Время ещё есть: Агроном назвал культуры, которые можно смело сеять в июне

Даже в середине июня ещё можно успеть посеять многие популярные культуры. Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов в беседе с Life.ru рассказал, какие растения можно без опасений высаживать сейчас и как на них повлияют прогнозируемые дожди.

«Зелень в основном относится к холодостойким культурам. Поэтому её можно сеять регулярно, с небольшими интервалами, чтобы она всегда была, что называется, под рукой. Такой зелёный конвейер позволяет получать урожай постепенно и не допускать огрубения листьев. Это касается петрушки, кинзы, укропа и салата — все эти культуры хорошо переносят лёгкие заморозки и ранние посевы», — отметил агроном.

Если говорить о тыквенных культурах — огурцах, кабачках и тыкве, — они более теплолюбивы, поскольку происходят из тропических регионов. Однако сейчас опасность возвратных заморозков уже практически миновала, поэтому их можно смело высаживать как в теплицы и парники, так и непосредственно в открытый грунт.

По словам специалиста, подходящий момент для посадки ещё не упущен. Даже посев семян сразу в грунт способен дать хороший результат при благоприятных условиях для появления всходов. Эксперт также призвал не беспокоиться из-за затяжных дождей, которые прогнозируются в ряде регионов.

«При правильном посеве и минимальной защите от избыточной влаги — например, при использовании временных укрытий или рыхлении междурядий — такая погода может пойти растениям только на пользу. Даже на тяжёлых почвах дожди не окажут серьёзного негативного влияния. Напротив, тыквенные культуры очень любят влагу, поэтому дополнительное увлажнение будет способствовать их активному росту», — заключил Викулов.

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