Агроном раскрыл главную ошибку дачников, выращивающих огурцы

Успех выращивания огурцов начинается с подготовки грядки: корневая система этого овоща неглубокая, около 90% корней находится в слое до 20 сантиметров, поэтому улучшать нужно именно верхний слой почвы, рассказал главный агроном Тимирязевской академии Вячеслав Маслов.

По его словам, огурцы особенно хорошо отзываются на органику. Для повышения плодородия можно использовать компост, перегной или полуперепревший навоз. Для снижения стресса от высоких температур нужно применять притеняющие материалы, проветривать теплицы и использовать дождевание.

Кроме того, плодам необходимы специальные препараты, уменьшающие потерю влаги. Особое внимание нужно уделять поливу. В этом деле многие дачники совершают ошибку, перенося на огурцы схему ухода за томатами.

«Если томаты мы поливаем большими дозами, но редко, то для огурца нужен обязательно частый полив», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее дачникам дали пошаговую инструкцию по спасению огурцов от белой гнили. Грибковое заболевание может за пару дней уничтожить урожай. Причина заражения чаще всего кроется в плохом проветривании и переувлажнении.