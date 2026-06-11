Не только розы: Агроном Ганичкина назвала главных «неженок», гибнущих от затяжных дождей

Затяжные дожди могут серьёзно навредить растениям на дачных участках. Особенно тяжело избыток влаги переносят цветущие культуры. Об этом Life.ru рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.

По словам эксперта, длительные осадки вредят практически всем культурам. Из-за переувлажнения почвы корневая система испытывает дефицит воздуха, что негативно сказывается на развитии растений. При этом некоторые цветы, например тагетесы и бархатцы, способны легче переносить временное пересыхание грунта и солнечную погоду.

У нас все культуры не любят затяжные дожди. У нас нет таких засухоустойчивых культур. Корни не дышат, когда всё заливается. Есть те, которые более-менее переносят сухие условия, цветы более-менее солнечные и переносят какое-то высыхание почвы. Октябрина Ганичкина Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

Агроном отметила, что после продолжительных осадков дачникам стоит обязательно рыхлить почву для улучшения испарения влаги и проводить подкормки. Особенно уязвимыми в такую погоду становятся цветущие растения. Дожди повреждают цветоносы и лепестки, а сами растения быстро теряют внешний вид и могут практически прекратить цветение.

Отдельно специалист выделила розы, рододендроны и другие декоративные кустарники с крупными соцветиями. По её словам, такие растения лучше защищать от осадков при помощи плёнки. При этом укрытие необходимо устанавливать на специальные стойки, чтобы материал не прижимал кусты и не ломал побеги под тяжестью воды.

Если речь идёт о клумбах, то во время длительных дождей эксперт советует накрывать всю посадку целиком. Тонкую плёнку также необходимо натягивать на опоры, чтобы она не касалась растений и не повреждала их.

Ранее Октябрина Ганичкина рассказала Life.ru, какие культуры стоит высаживать на даче в июне. По её словам, в начале месяца начинается активная посадка всех теплолюбивых растений, включая тыкву, кабачки, патиссоны, огурцы, томаты, перцы и баклажаны. Кроме того, агроном рекомендовала дачникам не забывать о зелени, салатах и лекарственных травах, которые помогут пополнить рацион витаминами.