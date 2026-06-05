Сеем зеленушки и не только: Агроном Ганичкина рассказала, какие культуры высадить на даче в июне

Начало июня считается ключевым периодом для высадки теплолюбивых культур на дачных участках. Об этом Life.ru рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина, отметив, что сейчас можно активно формировать будущий урожай.

В начале июня начинается высадка всех теплолюбивых культур. Начинаем с тыквенных: тыква, кабачки, патиссоны, огурцы. Высаживаем рассаду. Пусть прямо завтра выходят все дачники и высаживают рассаду, потому что тыквы — только рассадой. Если семенами, то вырастет где-то южнее. С 1 по 20 июня можно сеять огурцы семенами. Кабачки тоже можно сеять семенами. Октябрина Ганичкина Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

Эксперт пояснила, что тыквенные культуры чаще выращивают через рассаду, поскольку в таком случае выше шанс получить полноценный урожай в условиях большинства регионов. По её словам, многие огородники стремятся ускорить получение плодов и используют 25-дневную рассаду огурцов и кабачков, что позволяет раньше выйти на урожай.

Агроном также советует высаживать помидоры и перцы. В начале лучше высадить помидоры, а в конце первой декады июня, примерно 8-9 числа, когда почва уже очень хорошо прогреется, баклажаны и перцы. Редис можно посеять второй раз, подчёркивает Ганичкина. Также можно посеять редьку, репу и горох.

«И кто не посеял зеленушки — это не дело. Я в этом сезоне призываю огородников и садоводов посеять побольше лекарственных травок, таких как розмарин, майоран, базилик, петрушка, конечно, сельдерей листовой и петрушка листовая. И как можно побольше салатов», — добавила собеседница Life.ru.

По словам специалиста, после зимы всем нужна фолиевая кислота, то есть витамин В9. Этот витамин содержится в горохе, кукурузе, бобах, подсолнечнике и всех листовых салатах, в том числе в укропе и петрушке. Если сейчас посеять эти культуры и употреблять их в пищу всё лето, то к зиме все будут здоровыми и полными сил.

Многие дачники ошибочно считают, что к началу лета всё уже должно быть посажено. На самом деле июнь подходит для повторных посевов зелени, редиса, салатов, моркови, свёклы, огурцов, кабачков и цветов. Если весна была холодной, именно июнь становится самым надёжным временем для теплолюбивых культур. Подробнее — в материале Life.ru.