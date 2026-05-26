«Стимулирует развитие»: Дачникам объяснили, как спасти растения после града
Агроном Воробьев призвал подкармливать растения азотными удобрениями после града
Повреждённые градом листья перестают полноценно питать растения, поэтому после непогоды урожаю требуется экстренная помощь, рассказал агроном и биолог Михаил Воробьёв. По его словам, для восстановления необходимо срочно внести азотные удобрения.
«Азот стимулирует развитие надземных частей, то есть тех же самых листьев, стеблей», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Также важно обработать посадки препаратами-регуляторами роста на основе эпибрассинолида, которые помогут пережить сильный стресс. Сбитые завязи уже не восстановятся, однако комплекс этих мер позволит хотя бы частично нивелировать потери, отметил эксперт.
Напомним, в мае непогоду пережили сразу несколько регионов России. К примеру, ураган с градом обрушился на Екатеринбург. Кроме того, Краснодарский край оказался под ударом стихии. Подмосковье тоже накрыло градом размером с горошину. Сыктывкар и вовсе ушёл под воду после ливня с гигантским градом. А в Белгороде начался «ледниковый период» из-за разгула стихии.
