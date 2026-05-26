26 мая, 14:59

«Стимулирует развитие»: Дачникам объяснили, как спасти растения после града

Агроном Воробьев призвал подкармливать растения азотными удобрениями после града

Обложка © GigaChat / Life.ru

Повреждённые градом листья перестают полноценно питать растения, поэтому после непогоды урожаю требуется экстренная помощь, рассказал агроном и биолог Михаил Воробьёв. По его словам, для восстановления необходимо срочно внести азотные удобрения.

Почти 100 тысяч дачников рискуют лишиться земельных участков из-за нарушений

«Азот стимулирует развитие надземных частей, то есть тех же самых листьев, стеблей», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Также важно обработать посадки препаратами-регуляторами роста на основе эпибрассинолида, которые помогут пережить сильный стресс. Сбитые завязи уже не восстановятся, однако комплекс этих мер позволит хотя бы частично нивелировать потери, отметил эксперт.

Напомним, в мае непогоду пережили сразу несколько регионов России. К примеру, ураган с градом обрушился на Екатеринбург. Кроме того, Краснодарский край оказался под ударом стихии. Подмосковье тоже накрыло градом размером с горошину. Сыктывкар и вовсе ушёл под воду после ливня с гигантским градом. А в Белгороде начался «ледниковый период» из-за разгула стихии.

