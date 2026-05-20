Подтопленные дворы и эвакуация: Краснодарский край переживает удар стихии

Кубань уже несколько дней страдает от непогоды. Потепление пришло вместе с грозами и ливнями. Первыми пострадали фермеры — град побил урожай клубники. Потом дожди обрушились на краевую столицу: за пару часов выпала двухмесячная норма осадков. В результате непогоды погиб велосипедист — его убила молния. Местные жители делятся кадрами подтоплений.

Дожди шли ещё вечером 19 мая. Последствия устраняли ночью и продолжили утром. На текущий момент известно, что:

В посёлке Прикубанском подтопило 37 дворов. Воду откачали, в дома она не зашла.

В Усть-Лабинском районе из-за ливней сошёл оползень на 100 метров. Дорогу между станицей Ладожской и хутором Братским расчищают.

В хуторе Красном подтопило три двора, но вода ушла сама за ночь. Пришлось эвакуировать жителей с ограниченными возможностями здоровья. Одного мужчину спасатели вынесли на спине — он прятался от стихии в затопленном сарае.

Вода поднялась в реке Горькая Балка (Новокубанский район), но сейчас идёт на спад. Повышение уровня также зафиксировали в реке Лаба, Ецока, Протока. По данным kp.ru, штормовое предупреждение действует до 21 мая включительно. Ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с.

Ранее в Армавире объявили эвакуацию жителей из-за угрозы наводнения. Уровень воды в реках Кубань и Уруп поднялся после сильных ливней. Ситуацию осложнил аварийный сброс воды с водохранилища в районе ставропольского Невинномысска. Специалисты предупреждают: уровень воды может достичь критических отметок.