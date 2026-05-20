Жителей Армавира эвакуируют из-за угрозы большой воды после ливней и сброса в Невинномысске

В Армавире объявили эвакуацию жителей из-за угрозы подтопления на фоне подъёма уровня воды в реках Кубань и Уруп после сильных ливней. Об этом сообщили в администрации города. По данным властей, ситуация осложнилась аварийным сбросом воды с водохранилища в районе ставропольского Невинномысска. Специалисты предупреждают: уровень может достичь критических отметок.

«Ожидается, что вода достигнет города к 17:00 мск», — говорится в сообщении администрации.

После экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение начать эвакуацию жителей из зон возможного подтопления с 16:00 мск. Под эвакуацию попали Старая Станица, хутор Красная Поляна, посёлок Юбилейный, часть микрорайона Северный, переулок Баранников, а также СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное».

Ранее сообщалось, что в Дагестане до сих пор затоплены более 760 жилых домов после разгула стихии. В зоне затопления — 762 жилых дома в девяти сёлах и деревнях (пять муниципальных образований). Кроме того, под водой оказались 812 придомовых участков и 76 участков дорог. Пункты временного размещения приняли 524 человека. Среди них 175 детей.