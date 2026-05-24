В Белгороде после мощного града начался «ледниковый период» во дворах

Сильный град прошёл в Белгороде и оставил после себя крупные ледяные глыбы во дворах и на дорогах. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, особенно сильные последствия непогоды зафиксировали во дворах на улице Щорса. Там после осадков образовались крупные скопления града и льда. Сейчас коммунальные и экстренные службы устраняют последствия сильного дождя с градом.

В городе повалено 10 деревьев, повреждены машины и подтоплены подъезды жилых домов. На три автомобиля упали деревья.

Ранее сильный ливень с крупным градом обрушился на Сыктывкар. Город накрыли грозы, молнии и мощные осадки, из-за чего часть улиц ушла под воду. В некоторых районах вода затопила проезжую часть и дворы жилых домов. Град местами достигал размера с пинг-понговый мяч. В результате оказались повреждены некоторые припаркованные автомобили и разбиты стёкла.