Почти 100 тысяч дачников рискуют лишиться земельных участков из-за нарушений

Почти 100 тысяч россиян могут потерять земельные участки, если те имеют запущенный вид или используются не по назначению. Сначала владельцы получают предупреждение, а затем — предписание с чёткими сроками (30–90 дней). Если собственники его игнорируют, суд может изъять землю в госсобственность, передаёт газета «Известия».

В Росреестре сообщили, что более 91 тысячи дачников уже получили предостережения. Как пояснила земельный юрист Юлия Бузанова, предостережение — более мягкая форма, без жёстких сроков. Но если не исправиться в следующем сезоне, можно получить предписание и иск.

«Изымать земельный участок имеет смысл только тогда, когда он ликвидный и его можно дальше куда-то реализовать. Участки, которые никому не нужны, будут изымать в последнюю очередь», — пояснила она.

А ранее Life.ru писал, что у граждан России больше не будут изымать земельные участки из-за борщевика. В нашей стране вступили в силу изменения, согласно которым борщевик Сосновского больше не считается основанием для признания земельного участка неиспользуемым.