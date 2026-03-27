У россиян больше не будут изымать земельные участки из-за борщевика
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GladkovPhoto
В России вступили в силу изменения, согласно которым борщевик Сосновского больше не считается основанием для признания земельного участка неиспользуемым. Об этом рассказала адвокат Ирина Гриценко в интервью газете «Известия».
Ранее наличие этого сорняка на значительной части территории могло трактоваться как признак зарастания многолетними растениями, а значит — как индикатор отсутствия хозяйственной деятельности. Теперь законодатель прямо указал, что борщевик в этот перечень не входит.
Для собственников это означает снижение юридических рисков. Сам по себе факт его наличия больше не может автоматически свидетельствовать о неиспользовании земли. Исключается ситуация, когда один биологический фактор становился поводом для претензий со стороны контролирующих органов.
Полностью риск изъятия участка не устранён, но он существенно скорректирован. Лишиться земли исключительно из-за борщевика теперь нельзя. Однако если надел в целом заброшен, не обрабатывается, отсутствуют признаки сельскохозяйственной деятельности, а сорняк лишь дополняет общую картину запущенности, то риски сохраняются.
Оценка использования участка будет по-прежнему проводиться комплексно. Контролирующие органы станут смотреть на ситуацию в целом, но одного факта наличия опасного растения теперь недостаточно для вывода о неиспользовании земли.
А ранее Life.ru писал, что власти Нижегородской области предложили признать борщевик иноагентом. Председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин отметил, что от ожогов этого растения страдают и взрослые, и дети, но до сих пор борщевик даже не был официально признан карантинным объектом.
