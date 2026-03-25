Дачникам объяснили, как избавиться от борщевика и не сжечь руки

В начале лета россияне могут столкнуться со штрафами за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках — в некоторых случаях размер взыскания достигает 700 тысяч рублей. Агроном и биолог Михаил Воробьёв объяснил, как защитить кожу при борьбе с этим растением и не получить ожоги.

По словам эксперта, прикасаться к борщевику особенно опасно в солнечную погоду, поскольку он делает кожу крайне чувствительной к ультрафиолету и провоцирует тяжёлые ожоги. Уничтожить сорняк можно с помощью гербицидов, но работать нужно в респираторе, очках, перчатках и плотной спецодежде.

«Борщевик даёт много семян, поэтому при уничтожении одного куста через некоторое время на этом месте могут вырасти ещё несколько растений. Если он уже появился на дачном участке, борьба может продолжаться несколько лет», — предупредил Воробьёв в разговоре с «Вечерней Москвой».

Специалист также рассказал, что растение можно скосить, но важно строго соблюдать меры безопасности: полностью закрыть тело плотной тканью, надеть головной убор, защитить руки перчатками, а лицо — маской из оргстекла. Косить борщевик агроном советует не в солнечный, а в пасмурный или дождливый день обычной косой — от неё меньше брызг.

Кроме того, эксперт рекомендовал выкапывать сорняк вместе с корнями и сжигать, также полностью защищая тело от контакта с растением.

Ранее Life.ru рассказывал о новых нормах для владельцев загородной недвижимости, вступивших в силу в 2026 году. Они касаются вопросов использования земли, борьбы с сорняками и регистрации построек. Одно из главных нововведений касается бесхозяйственного отношения к участкам: если собственник в течение трёх лет после приобретения земли не приступит к её освоению, ему грозит штраф, а также владельцев земли обязали бороться с борщевиком.