Полив исключить! Дачникам дали пошаговую инструкцию по спасению огурцов от белой гнили

Белая гниль на огурцах — грибковое заболевание, способное за пару дней уничтожить урожай, рассказала садовод Светлана Самойлова. По её словам, если проблема появилась в начале или середине лета, шанс спасти растения есть. Причина чаще всего кроется в плохом проветривании и переувлажнении.

Первым делом нужно открыть теплицу настежь и не закрывать даже ночью, огурцы спокойно переносят температуру до +8 градусов при постоянном движении воздуха. Затем следует острым ножом вырезать все листья и плоды с признаками гнили, захватывая здоровую ткань, и сразу сжечь их — в компост добавлять нельзя.

Полив необходимо прекратить до просыхания почвы, подкормки тоже исключить, так больные растения не усваивают удобрения, это их только ослабит. После удаления больных частей можно опудрить растения и землю золой, она подсушивает и дезинфицирует. Если болезнь поразила только один куст и продолжает распространяться, его нужно выкопать целиком с комом земли, а место присыпать золой, чтобы спасти соседние растения, резюмировала собеседница URA.ru.

Ранее дачникам рассказали, как спасти помидоры и огурцы от летнего зноя. Владельцы теплиц рискуют потерять часть урожая уже при первых серьёзных летних температурах.