Помидоры не просили диджея: Эколог рассказал, почему бас на даче — это стресс для урожая

Растения действительно способны реагировать на механические колебания — ветер, прикосновение, вибрации, в том числе звук. Но помогут ли мощные басы собрать больше кабачков и огурцов? В интервью Life.ru эколог Илья Рыбальченко рассказал, стоит ли устраивать дискотеку на грядках.

Доказательств, что мощные басы стабильно ускоряют рост урожая на обычном участке, нет. Сильный бас скорее может стать стрессом: не «витамином для кабачка», а дрожащим столом, на котором кабачок пытается спокойно пообедать светом. Растение не «слушает музыку» в человеческом смысле: у него нет ушей, настроения под джаз и желания попросить диджея поставить что-нибудь для огурцов. Звук — это физика: механическая волна, то есть колебания воздуха, воды, почвы или самой ткани растения. Илья Рыбальченко Эколог

В научных обзорах подчёркивается, что для растений важны не жанры, а частота, громкость, длительность воздействия, стадия роста и вид растения. Одни эксперименты показывали изменения в прорастании, росте, защите и обмене веществ, но область всё ещё молодая и не даёт простого рецепта «включите бас — получите ведро клубники».

У растений есть явление тигмоморфогенеза — реакция на механическое раздражение: ветер, прикосновения, тряску. Саженец, который регулярно слегка шевелит ветер, часто становится не выше, а коренастее и прочнее. То есть механический сигнал может менять рост, но не обязательно «ускорять» его. Иногда растение вкладывается не в длину, а в устойчивость.

«Бас — это низкая частота и часто большая амплитуда. Для человека это «ух, качает», а для растения может быть просто механический стресс. Представьте рассаду на подоконнике рядом со стиральной машиной на отжиме: да, она получает вибрацию, но вряд ли это агротехнология будущего. Сильные вибрации могут менять работу клеточных мембран, кальциевые сигналы, гормональные реакции и защитный обмен, но результат зависит от дозы. Общее правило: растение растёт быстрее не от «приятного звука», а когда у него хватает света, воды, углекислого газа, минерального питания и подходящей температуры», — объясняет эколог.

Вопрос не «какой трек любят помидоры», а какую систему мы хотим контролировать. Главные рычаги урожая — освещённость, влажность почвы, температура, питание, pH, вредители, болезни и плотность посадки. Музыка в этой системе — фактор десятого порядка: любопытный, но слабый по сравнению с поливом в жару или дефицитом калия.

Если всё же хочется поставить научно-дачный эксперимент, надо сделать две одинаковые грядки: один сорт, одинаковый полив, одинаковая подкормка, одинаковое освещение. На одной — тишина, на другой — музыка умеренной громкости. Измерять нужно не впечатления вроде «помидор выглядит бодрее», а высоту, число листьев, сроки цветения, массу урожая, число плодов и признаки стресса. Иначе получится не эксперимент, а застольный протокол: «после третьего тоста кабачки явно пошли в рост».

Начало июня считается ключевым периодом для высадки теплолюбивых культур на дачных участках. В конце первой декады июня, примерно 8-9 числа, когда почва уже очень хорошо прогреется, стоит высадить баклажаны и перцы. Редис можно посеять второй раз. Также можно посеять редьку, репу и горох.