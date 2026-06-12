Парник-убийца: Россиянам рассказали, как спасти помидоры и огурцы от летнего зноя

Владельцы теплиц рискуют потерять часть урожая уже при первых серьёзных летних температурах. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала Life.ru, что в солнечную погоду воздух внутри теплицы может прогреваться до 40–50 °С, даже если на улице всего 28–30 °С.

По словам специалиста, в таких условиях овощные культуры испытывают сильный стресс. Теплица работает по принципу парника: солнечные лучи проходят через покрытие конструкции и нагревают почву, грядки и внутренние поверхности. В такой среде растения тратят много сил на защиту от перегрева.

Например, у томатов при температуре выше 30–32 °С ухудшается опыление и завязывание плодов, а у огурцов и перцев замедляется рост. Кроме того, почва в жару пересыхает быстрее, поэтому корням перестаёт хватать влаги. Александра Чихринова Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру»

Одна из самых частых ошибок — держать теплицу закрытой весь день из-за боязни сквозняков. Однако проветривание необходимо при температуре выше 30 °С, и его стоит дополнять затенением. Для этого нужно натянуть сетки снаружи теплицы или нанести на покрытие конструкции специальные составы для временной побелки. Они уменьшают количество прямых солнечных лучей и помогают снизить температуру внутри на несколько градусов. Такая защита особенно важна для теплиц из поликарбоната, так как они быстрее нагреваются на солнце.

Навредить растениям может и частый поверхностный полив. Вода остаётся в верхнем слое грунта и быстро испаряется, а основная масса корней продолжает испытывать нехватку влаги. Также не стоит поливать растения холодной водой из скважины или колодца в разгар жары: резкий перепад температур усиливает стресс от перегрева.

Первым признаком перегрева эксперт называет потерю тургора — упругости листьев. Они выглядят вялыми и опускаются даже при достаточном поливе. Тепловой стресс также можно обнаружить по сухим или обожжённым участкам у растений, осыпанию цветков и завязей, замедлению роста и деформации плодов.

Чтобы обеспечить комфортный климат для овощных культур в теплице, необходимо проверить форточки и двери, подготовить затенение, а также установить термометр ещё до наступления жары. В солнечные дни важно проветривать теплицу с утра, пока сохраняется утренняя прохлада. Поливать растения стоит рано утром или вечером, когда почва и воздух менее прогреты. Дополнительно можно организовать капельный полив и замульчировать грядки: мульча снижает испарение влаги и помогает поддерживать более стабильную температуру грунта.

Ранее Life.ru рассказывал, как подготовить теплицу к новому сезону и избежать ошибок перед высадкой рассады. Специалисты рекомендовали проверить каркас и поликарбонат на повреждения, промыть стены, провести обработку от болезней и подготовить почву. Особое внимание они советовали уделять проветриванию, поскольку исправные форточки и двери играют ключевую роль в поддержании нормального микроклимата.