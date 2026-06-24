Не сорняки, а суперфуд: Эколог назвала 10 полезных растений, которые нельзя выкидывать с грядки

То, что дачники привыкли считать бесполезной растительностью и без раздумий отправлять в компост, нередко оказывается источником витаминов и биологически активных веществ. Некоторые распространённые сорняки можно использовать в кулинарии, рассказала Life.ru доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

Многие сорняки, с которыми мы ведём беспощадную борьбу на грядках, на самом деле являются ценными подарками природы. Они богаты витаминами, минералами и могут быть использованы в пищу, в качестве лекарств и даже для защиты других растений. Вот топ-10 самых распространённых и полезных сорняков, которые не стоит выбрасывать. Татьяна Ноздрина Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

По её словам, крапива двудомная является абсолютным лидером по содержанию железа и витамина. Молодые побеги после обработки кипятком подходят для супов, салатов и зелёных смузи. Также крапиву используют как кровоостанавливающее и общеукрепляющее средство. В число полезных сорняков входит и одуванчик лекарственный. Все части растения съедобны и полезны. Из цветков варят «одуванчиковый мёд», молодые листья добавляют в салаты, а из высушенных и обжаренных корней делают напиток, похожий на кофе. Обладает желчегонным и мочегонным действием.

Ноздрина также обращает внимание на лопух большой (репейник). Корни первого года жизни можно варить, жарить или запекать — они богаты инулином. Молодые листья кладут в салаты. Репейное масло, известное своей пользой для волос, делается из его корней. Сныть обыкновенная является одним из самых ранних весенних источников витаминов. Молодые листья и черешки по вкусу напоминают морковь или петрушку. Их добавляют в супы, борщи, салаты или квасят на зиму как капусту.

Мать-и-мачеха ценится как отхаркивающее и противовоспалительное средство. Её молодые листья и соцветия можно добавлять в окрошку или использовать для приготовления «зелёной икры» с творогом. Ещё одним представителем семейства капустных в списке стала пастушья сумка. Молодые листья используют в салатах, супах и начинках для пирогов. В некоторых странах это растение даже выращивают как культурное.

Как подчёркивает собеседница Life.ru, пырей ползучий является злостным сорняком с мощным корневищем, богатым полезными веществами. Из его очищенных корневищ готовят салаты, гарниры, каши и даже муку для выпечки. А сурепка и ярутка появляются на грядках одними из первых. Их молодые листья имеют пикантный, слегка острый вкус и отлично подходят для салатов и супов, придавая им аромат, напоминающий рукколу или горчицу.

Ранее агроном рассказал, что многие дачники жалуются на сорняк «американка» (галинсога), который быстро захватывает грядки. Однолетний сорняк легко выдёргивается, но быстро разрастается. Полностью защитить участок от заноса новых семян невозможно, их разносят ветер, птицы, вода и сами дачники. По его словам, бороться с ним просто, но полностью избавиться не получится, вне зависимости от качества ухода.