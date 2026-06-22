5 рецептов холодных супов, которые понравятся домашним даже больше окрошки

Когда лето дарит нам жару и солнце, хочется чего-то свежего и прохладного. И если окрошка уже приелась, попробуйте удивить своих близких новыми рецептами холодных супов. Эти пять рецептов не только освежат, но и подарят массу новых гастрономических впечатлений.

Литовский холодный борщ

Литовский холодный борщ: пошаговый рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lenakorzh

Этот литовский борщ — настоящая находка для любителей свекольника. Он насыщенный и немного кисловатый благодаря квашеной свёкле. Готовится несложно, но требует времени для варки бульона. Идеален для летних обедов, когда хочется чего-то прохладного и сытного одновременно.

Ингредиенты: 2 луковицы,

2 стебля лука-порея (белая часть и 3–4 см зелёной),

1 клубень сельдерея,

500 г говядины,

2 л воды,

1–2 лавровых листа,

300 г копчёной свинины,

500 г мангольда, щавеля или шпината,

1 л сока квашеной свёклы или кислого кваса,

сметана для подачи,

соль по вкусу.

Как приготовить холодный литовский борщ

Нарежьте репчатый лук, лук-порей и сельдерей соломкой. В кастрюлю положите говядину и лавровый лист, залейте водой и доведите до кипения. Варите 1 час, снимая пену. Добавьте свинину и овощи, варите ещё 1 час. Достаньте мясо, говядину нарежьте соломкой, свинина здесь не понадобится. Процедите бульон, смешайте с соком свёклы (квасом) и мелко нарезанным мангольдом. Варите 10 минут. Удалите лавровый лист, разлейте по тарелкам, добавьте мясо и подавайте со сметаной.

Тюря с печёным луком

Холодные супы на лето, если окрошка надоела: тюря с печёным луком — рецепт. Фото © Chat GPT

Тюря — это старинный русский суп, который сейчас редко встретишь на столе. Его легко готовить, и он прекрасно утоляет жажду в жаркий день. Идеален для тех, кто любит лёгкие и освежающие блюда с пикантным вкусом.

Ингредиенты: 2 небольшие луковицы,

1 небольшой пучок зелени (укроп, петрушка),

3–4 ломтика чёрного хлеба,

1 литр кваса,

2 свежих огурца,

соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Луковицы запеките в духовке при 180 градусах 20 минут.

Нарежьте зелень и огурцы мелкими кубиками.

Хлеб порежьте на кусочки и обжарьте на сухой сковороде до хруста.

В миске соедините зелень, огурцы, хлеб и печёный лук.

Залейте квасом и дайте настояться 15 минут перед подачей.

Гаспачо

Пошаговый рецепт гаспачо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sunny Forest

Гаспачо — это освежающий испанский суп, который готовится из свежих овощей. Его легко приготовить, и он идеально подходит для летних дней, когда не хочется стоять у плиты. Этот суп насыщен витаминами и идеально утоляет жажду.

Ингредиенты:

5 спелых помидоров,

2 огурца,

1 болгарский перец,

1 красный лук,

2 зубчика чеснока,

2 ст. л. уксуса,

4 ст. л. оливкового масла,

соль, перец по вкусу,

1 апельсин (сок),

свежий базилик.

Как готовить суп гаспачо

Нарежьте помидоры, огурцы, перец и лук небольшими кусочками. Измельчите чеснок. Поместите все нарезанные овощи в блендер, добавьте уксус, оливковое масло, сок апельсина, соль и перец. Взбейте до однородной массы. Перелейте суп в миску и охладите в холодильнике. Перед подачей украсьте свежим базиликом.

Холодный суп кукси

Холодный корейский суп кукси: пошаговый рецепт. Фото © Wikipedia / Seefooddiet

Кукси — это корейский холодный суп, который прекрасно освежает в летнюю жару. Его приготовление требует немного больше времени и усилий, но результат стоит того. Это блюдо сочетает в себе насыщенные и пикантные вкусы, которые точно удивят ваших близких.

Ингредиенты:

200 г пшеничной лапши,

200 г говядины,

2 огурца,

1 редис,

200 г капусты,

2 яйца,

4 зубчика чеснока,

2 ст. л. соевого соуса,

2 ст. л. уксуса,

4 ст. л. растительного масла,

кинза, соль, перец по вкусу.

Приготовление корейского холодного супа пошагово

Говядину нарежьте тонкими полосками и обжарьте на сковороде с маслом. Добавьте нашинкованную капусту, соль, перец и тушите 10 минут. Отварите лапшу по инструкции на упаковке. Нарежьте огурцы и редис тонкими полосками. Яйца сварите вкрутую и нарежьте ломтиками. Соедините все ингредиенты в большой миске, добавьте соевый соус, уксус и растительное масло. Охладите суп перед подачей.

Охлаждённый суп из дыни и огурцов

Охлаждённый суп из дыни и огурцов. Фото © Chat GPT

Этот суп — настоящая находка для тех, кто любит необычные сочетания. Сладкая дыня и свежий огурец в сочетании с мятой создают удивительно освежающий вкус. Готовится легко и быстро, что делает его идеальным для жарких летних дней.

Ингредиенты:

3 длинных огурца,

½ дыни,

½ стакана сока лайма,

1 чашка листьев мяты,

2 чашки колотого льда,

соль по вкусу,

2 чашки греческого йогурта,

оливковое масло первого отжима.

Приготовление:

Очистите и нарежьте кубиками огурцы и дыню. Измельчите огурцы, дыню, мяту и лед в блендере, добавляя ингредиенты постепенно. Добавьте сок лайма, соль и взбейте до однородности. Перелейте суп в миску, накройте плёнкой и охладите в холодильнике 2 часа. Подавайте, добавив в каждую тарелку по ложке йогурта и сбрызнув оливковым маслом.

Попробуйте эти рецепты и наслаждайтесь новыми вкусами! Ваши домашние точно оценят ваши кулинарные эксперименты. Напомним, что ранее Life.ru поделился рецептами только из огурцов! Там есть блюда на любой вкус — от закусок до лимонадов. Потому что лето — идеальное время для блюд из овощей со своей грядки.