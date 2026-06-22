5 рецептов холодных супов, которые понравятся домашним даже больше окрошки
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На улице жара и середина июня, многие уже проводят не только выходные на дачах, но и стараются взять отпуск, чтобы избежать пекла в городе. А что может быть вкуснее на обед на природе, как не холодный суп? Делимся рецептами, которые понравятся даже больше, чем окрошка.
5 рецептов холодных супов, которые понравятся домашним даже больше окрошки. Обложка © Chat GPT
Когда лето дарит нам жару и солнце, хочется чего-то свежего и прохладного. И если окрошка уже приелась, попробуйте удивить своих близких новыми рецептами холодных супов. Эти пять рецептов не только освежат, но и подарят массу новых гастрономических впечатлений.
Литовский холодный борщ
Литовский холодный борщ: пошаговый рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lenakorzh
Этот литовский борщ — настоящая находка для любителей свекольника. Он насыщенный и немного кисловатый благодаря квашеной свёкле. Готовится несложно, но требует времени для варки бульона. Идеален для летних обедов, когда хочется чего-то прохладного и сытного одновременно.
Ингредиенты:
- 2 луковицы,
- 2 стебля лука-порея (белая часть и 3–4 см зелёной),
- 1 клубень сельдерея,
- 500 г говядины,
- 2 л воды,
- 1–2 лавровых листа,
- 300 г копчёной свинины,
- 500 г мангольда, щавеля или шпината,
- 1 л сока квашеной свёклы или кислого кваса,
- сметана для подачи,
- соль по вкусу.
Как приготовить холодный литовский борщ
- Нарежьте репчатый лук, лук-порей и сельдерей соломкой.
- В кастрюлю положите говядину и лавровый лист, залейте водой и доведите до кипения. Варите 1 час, снимая пену.
- Добавьте свинину и овощи, варите ещё 1 час.
- Достаньте мясо, говядину нарежьте соломкой, свинина здесь не понадобится.
- Процедите бульон, смешайте с соком свёклы (квасом) и мелко нарезанным мангольдом. Варите 10 минут.
- Удалите лавровый лист, разлейте по тарелкам, добавьте мясо и подавайте со сметаной.
Тюря с печёным луком
Холодные супы на лето, если окрошка надоела: тюря с печёным луком — рецепт. Фото © Chat GPT
Тюря — это старинный русский суп, который сейчас редко встретишь на столе. Его легко готовить, и он прекрасно утоляет жажду в жаркий день. Идеален для тех, кто любит лёгкие и освежающие блюда с пикантным вкусом.
Ингредиенты:
- 2 небольшие луковицы,
- 1 небольшой пучок зелени (укроп, петрушка),
- 3–4 ломтика чёрного хлеба,
- 1 литр кваса,
- 2 свежих огурца,
- соль по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
- Луковицы запеките в духовке при 180 градусах 20 минут.
- Нарежьте зелень и огурцы мелкими кубиками.
- Хлеб порежьте на кусочки и обжарьте на сухой сковороде до хруста.
- В миске соедините зелень, огурцы, хлеб и печёный лук.
- Залейте квасом и дайте настояться 15 минут перед подачей.
Гаспачо
Пошаговый рецепт гаспачо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sunny Forest
Гаспачо — это освежающий испанский суп, который готовится из свежих овощей. Его легко приготовить, и он идеально подходит для летних дней, когда не хочется стоять у плиты. Этот суп насыщен витаминами и идеально утоляет жажду.
Ингредиенты:
- 5 спелых помидоров,
- 2 огурца,
- 1 болгарский перец,
- 1 красный лук,
- 2 зубчика чеснока,
- 2 ст. л. уксуса,
- 4 ст. л. оливкового масла,
- соль, перец по вкусу,
- 1 апельсин (сок),
- свежий базилик.
Как готовить суп гаспачо
- Нарежьте помидоры, огурцы, перец и лук небольшими кусочками.
- Измельчите чеснок.
- Поместите все нарезанные овощи в блендер, добавьте уксус, оливковое масло, сок апельсина, соль и перец.
- Взбейте до однородной массы.
- Перелейте суп в миску и охладите в холодильнике. Перед подачей украсьте свежим базиликом.
Холодный суп кукси
Холодный корейский суп кукси: пошаговый рецепт. Фото © Wikipedia / Seefooddiet
Кукси — это корейский холодный суп, который прекрасно освежает в летнюю жару. Его приготовление требует немного больше времени и усилий, но результат стоит того. Это блюдо сочетает в себе насыщенные и пикантные вкусы, которые точно удивят ваших близких.
Ингредиенты:
- 200 г пшеничной лапши,
- 200 г говядины,
- 2 огурца,
- 1 редис,
- 200 г капусты,
- 2 яйца,
- 4 зубчика чеснока,
- 2 ст. л. соевого соуса,
- 2 ст. л. уксуса,
- 4 ст. л. растительного масла,
- кинза, соль, перец по вкусу.
Приготовление корейского холодного супа пошагово
- Говядину нарежьте тонкими полосками и обжарьте на сковороде с маслом.
- Добавьте нашинкованную капусту, соль, перец и тушите 10 минут.
- Отварите лапшу по инструкции на упаковке.
- Нарежьте огурцы и редис тонкими полосками.
- Яйца сварите вкрутую и нарежьте ломтиками.
- Соедините все ингредиенты в большой миске, добавьте соевый соус, уксус и растительное масло.
- Охладите суп перед подачей.
Охлаждённый суп из дыни и огурцов
Охлаждённый суп из дыни и огурцов. Фото © Chat GPT
Этот суп — настоящая находка для тех, кто любит необычные сочетания. Сладкая дыня и свежий огурец в сочетании с мятой создают удивительно освежающий вкус. Готовится легко и быстро, что делает его идеальным для жарких летних дней.
Ингредиенты:
- 3 длинных огурца,
- ½ дыни,
- ½ стакана сока лайма,
- 1 чашка листьев мяты,
- 2 чашки колотого льда,
- соль по вкусу,
- 2 чашки греческого йогурта,
- оливковое масло первого отжима.
Приготовление:
- Очистите и нарежьте кубиками огурцы и дыню.
- Измельчите огурцы, дыню, мяту и лед в блендере, добавляя ингредиенты постепенно.
- Добавьте сок лайма, соль и взбейте до однородности.
- Перелейте суп в миску, накройте плёнкой и охладите в холодильнике 2 часа.
- Подавайте, добавив в каждую тарелку по ложке йогурта и сбрызнув оливковым маслом.
Попробуйте эти рецепты и наслаждайтесь новыми вкусами! Ваши домашние точно оценят ваши кулинарные эксперименты. Напомним, что ранее Life.ru поделился рецептами только из огурцов! Там есть блюда на любой вкус — от закусок до лимонадов. Потому что лето — идеальное время для блюд из овощей со своей грядки.
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