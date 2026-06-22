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22 июня, 14:30

5 рецептов холодных супов, которые понравятся домашним даже больше окрошки

Оглавление
Литовский холодный борщ
Как приготовить холодный литовский борщ
Тюря с печёным луком
Пошаговый рецепт приготовления
Гаспачо
Как готовить суп гаспачо
Холодный суп кукси
Ингредиенты:
Приготовление корейского холодного супа пошагово
Охлаждённый суп из дыни и огурцов
Приготовление:

На улице жара и середина июня, многие уже проводят не только выходные на дачах, но и стараются взять отпуск, чтобы избежать пекла в городе. А что может быть вкуснее на обед на природе, как не холодный суп? Делимся рецептами, которые понравятся даже больше, чем окрошка.

5 рецептов холодных супов, которые понравятся домашним даже больше окрошки. Обложка © Chat GPT

5 рецептов холодных супов, которые понравятся домашним даже больше окрошки. Обложка © Chat GPT

Когда лето дарит нам жару и солнце, хочется чего-то свежего и прохладного. И если окрошка уже приелась, попробуйте удивить своих близких новыми рецептами холодных супов. Эти пять рецептов не только освежат, но и подарят массу новых гастрономических впечатлений.

Литовский холодный борщ

Литовский холодный борщ: пошаговый рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lenakorzh

Литовский холодный борщ: пошаговый рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lenakorzh

Этот литовский борщ — настоящая находка для любителей свекольника. Он насыщенный и немного кисловатый благодаря квашеной свёкле. Готовится несложно, но требует времени для варки бульона. Идеален для летних обедов, когда хочется чего-то прохладного и сытного одновременно.

Ингредиенты:

  • 2 луковицы,
  • 2 стебля лука-порея (белая часть и 3–4 см зелёной),
  • 1 клубень сельдерея,
  • 500 г говядины,
  • 2 л воды,
  • 1–2 лавровых листа,
  • 300 г копчёной свинины,
  • 500 г мангольда, щавеля или шпината,
  • 1 л сока квашеной свёклы или кислого кваса,
  • сметана для подачи,
  • соль по вкусу.

Как приготовить холодный литовский борщ

  1. Нарежьте репчатый лук, лук-порей и сельдерей соломкой.
  2. В кастрюлю положите говядину и лавровый лист, залейте водой и доведите до кипения. Варите 1 час, снимая пену.
  3. Добавьте свинину и овощи, варите ещё 1 час.
  4. Достаньте мясо, говядину нарежьте соломкой, свинина здесь не понадобится.
  5. Процедите бульон, смешайте с соком свёклы (квасом) и мелко нарезанным мангольдом. Варите 10 минут.
  6. Удалите лавровый лист, разлейте по тарелкам, добавьте мясо и подавайте со сметаной.

Тюря с печёным луком

Холодные супы на лето, если окрошка надоела: тюря с печёным луком — рецепт. Фото © Chat GPT

Холодные супы на лето, если окрошка надоела: тюря с печёным луком — рецепт. Фото © Chat GPT

Тюря — это старинный русский суп, который сейчас редко встретишь на столе. Его легко готовить, и он прекрасно утоляет жажду в жаркий день. Идеален для тех, кто любит лёгкие и освежающие блюда с пикантным вкусом.

Ингредиенты:

  • 2 небольшие луковицы,
  • 1 небольшой пучок зелени (укроп, петрушка),
  • 3–4 ломтика чёрного хлеба,
  • 1 литр кваса,
  • 2 свежих огурца,
  • соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

  • Луковицы запеките в духовке при 180 градусах 20 минут.
  • Нарежьте зелень и огурцы мелкими кубиками.
  • Хлеб порежьте на кусочки и обжарьте на сухой сковороде до хруста.
  • В миске соедините зелень, огурцы, хлеб и печёный лук.
  • Залейте квасом и дайте настояться 15 минут перед подачей.

Гаспачо

Пошаговый рецепт гаспачо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sunny Forest

Пошаговый рецепт гаспачо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sunny Forest

Гаспачо — это освежающий испанский суп, который готовится из свежих овощей. Его легко приготовить, и он идеально подходит для летних дней, когда не хочется стоять у плиты. Этот суп насыщен витаминами и идеально утоляет жажду.

Ингредиенты:

  • 5 спелых помидоров,
  • 2 огурца,
  • 1 болгарский перец,
  • 1 красный лук,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 ст. л. уксуса,
  • 4 ст. л. оливкового масла,
  • соль, перец по вкусу,
  • 1 апельсин (сок),
  • свежий базилик.

Как готовить суп гаспачо

  1. Нарежьте помидоры, огурцы, перец и лук небольшими кусочками.
  2. Измельчите чеснок.
  3. Поместите все нарезанные овощи в блендер, добавьте уксус, оливковое масло, сок апельсина, соль и перец.
  4. Взбейте до однородной массы.
  5. Перелейте суп в миску и охладите в холодильнике. Перед подачей украсьте свежим базиликом.

Холодный суп кукси

Холодный корейский суп кукси: пошаговый рецепт. Фото © Wikipedia / Seefooddiet

Холодный корейский суп кукси: пошаговый рецепт. Фото © Wikipedia / Seefooddiet

Кукси — это корейский холодный суп, который прекрасно освежает в летнюю жару. Его приготовление требует немного больше времени и усилий, но результат стоит того. Это блюдо сочетает в себе насыщенные и пикантные вкусы, которые точно удивят ваших близких.

Ингредиенты:

  • 200 г пшеничной лапши,
  • 200 г говядины,
  • 2 огурца,
  • 1 редис,
  • 200 г капусты,
  • 2 яйца,
  • 4 зубчика чеснока,
  • 2 ст. л. соевого соуса,
  • 2 ст. л. уксуса,
  • 4 ст. л. растительного масла,
  • кинза, соль, перец по вкусу.

Приготовление корейского холодного супа пошагово

  1. Говядину нарежьте тонкими полосками и обжарьте на сковороде с маслом.
  2. Добавьте нашинкованную капусту, соль, перец и тушите 10 минут.
  3. Отварите лапшу по инструкции на упаковке.
  4. Нарежьте огурцы и редис тонкими полосками.
  5. Яйца сварите вкрутую и нарежьте ломтиками.
  6. Соедините все ингредиенты в большой миске, добавьте соевый соус, уксус и растительное масло.
  7. Охладите суп перед подачей.

Охлаждённый суп из дыни и огурцов

Охлаждённый суп из дыни и огурцов. Фото © Chat GPT

Охлаждённый суп из дыни и огурцов. Фото © Chat GPT

Этот суп — настоящая находка для тех, кто любит необычные сочетания. Сладкая дыня и свежий огурец в сочетании с мятой создают удивительно освежающий вкус. Готовится легко и быстро, что делает его идеальным для жарких летних дней.

Ингредиенты:

  • 3 длинных огурца,
  • ½ дыни,
  • ½ стакана сока лайма,
  • 1 чашка листьев мяты,
  • 2 чашки колотого льда,
  • соль по вкусу,
  • 2 чашки греческого йогурта,
  • оливковое масло первого отжима.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте кубиками огурцы и дыню.
  2. Измельчите огурцы, дыню, мяту и лед в блендере, добавляя ингредиенты постепенно.
  3. Добавьте сок лайма, соль и взбейте до однородности.
  4. Перелейте суп в миску, накройте плёнкой и охладите в холодильнике 2 часа.
  5. Подавайте, добавив в каждую тарелку по ложке йогурта и сбрызнув оливковым маслом.
Тест: Какой вы важный овощ на грядке? Помидор, огурец, капуста, тыква или баклажан
Тест: Какой вы важный овощ на грядке? Помидор, огурец, капуста, тыква или баклажан

Попробуйте эти рецепты и наслаждайтесь новыми вкусами! Ваши домашние точно оценят ваши кулинарные эксперименты. Напомним, что ранее Life.ru поделился рецептами только из огурцов! Там есть блюда на любой вкус — от закусок до лимонадов. Потому что лето — идеальное время для блюд из овощей со своей грядки.

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Сергей Трофимов
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