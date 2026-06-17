День кваса: Правда ли, что напиток безобидный, сколько кваса можно в день и кому он противопоказан

17 июня отмечают День русского кваса! Это отличный повод вспомнить о напитке, который у многих ассоциируется с летом, окрошкой и родной страной. Однако квас — это не просто «освежающий напиток из детства». Он получается в результате брожения, может содержать сахар и небольшое количество спирта, поэтому пить его можно не всем и не в любых количествах. Life.ru поговорил с врачом-гастроэнтерологом и выяснил, чем полезен и опасен этот напиток, в чём разница между покупным и домашним квасом и кому вообще не стоит его пить.

Безопасная доза кваса — это сколько

17 июня — День русского кваса: врач назвала безопасную дозу кваса и объяснила, кому этот напиток может навредить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAR007

Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух объяснила, что квас получают путём естественного брожения хлеба. В напитке содержатся витамины группы В и Е, а благодаря кисломолочному брожению — пробиотики, которые могут благоприятно влиять на микрофлору кишечника и пищеварение. Однако считать квас полноценным источником витаминов не стоит.

Полезных веществ в квасе не так много. Чтобы закрывать их суточную норму, пришлось бы выпить несколько литров, что уже опасно из-за высокой концентрации сахара и продуктов брожения. Екатерина Кашух Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест»

Для здорового взрослого человека, как продолжает врач, адекватным количеством считается 200–400 мл в день — то есть один-два стакана. Если пить больше, повышается риск вздутия, тяжести в животе, а при регулярном злоупотреблении вероятен набор веса из-за сахара. Как отмечает эксперт, квас нежелательно пить натощак, поскольку кислоты и продукты брожения могут раздражать слизистую желудка. Лучше употреблять его после еды или вместе с приёмом пищи.

Домашний и магазинный квас: в чём разница?

Чем отличаются домашний и магазинный квас? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Домашний квас часто воспринимается как более «натуральный», потому что его делают из хлеба, сухарей, сахара, воды, закваски или дрожжей. Но у него есть особенность: состав и крепость сложно контролировать. В зависимости от рецепта, температуры, времени брожения и количества сахара напиток может получиться более кислым, сладким или даже «крепким», чем ожидалось. Ещё один риск домашнего кваса — это хранение. Если нарушить чистоту посуды, передержать напиток в тепле или хранить его слишком долго, он может испортиться. Такой квас способен вызвать расстройство пищеварения.

Магазинный квас обычно стабильнее по вкусу и составу. Производитель обязан указывать ингредиенты, срок годности, условия хранения и содержание спирта. Но и здесь важно читать этикетку. В идеале в составе не должно быть красителей и ароматизаторов, а сахар должен стоять ближе к концу списка, значит, его меньше. Если квас перегружен сахаром или консервантами, лучше ограничиться одним стаканом в день.

Кому нельзя пить квас и почему

Врач-гастроэнтеролог рассказала, кому вообще нельзя пить квас: диабет, язвенная болезнь и другие заболевания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Val

Как отмечает врач, квас может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В первую очередь осторожность нужна при язвенной болезни желудка. Также людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью квас стоит пить только после консультации с врачом и в небольшом количестве — ориентировочно не более 200 мл в день, если специалист не дал других рекомендаций. Причина — сахар в составе.

Людям с некоторыми заболеваниями пить квас нежелательно или даже опасно. Среди противопоказаний — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, при этих диагнозах повышенная кислотность напитка может быть опасна. Екатерина Кашух Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест»

При подагре и гипертонии напиток тоже лучше ограничить. Кроме того, из-за брожения квас содержит небольшое количество спирта, поэтому беременным и кормящим женщинам стоит относиться к нему с осторожностью. В таком случае можно ли детям пить квас? И если да, то в каких количествах?

Можно ли пить квас детям?

Можно ли детям пить квас: возраст и дневная норма напитка для детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / volodimir bazyuk

Детям до года сладкие напитки с добавленным сахаром не рекомендуется давать вовсе. А квас к таким напиткам как раз относится, дополнительно в нём есть кислоты, газ и продукты брожения.

Детям постарше, где-то до семи лет, лучше выбирать напиток с простым составом, минимальным количеством сахара и без ароматизаторов. Особенно осторожными нужно быть с домашним квасом: из-за непредсказуемого брожения в нём может быть больше спирта и кислотности, чем в магазинном. Поэтому для детей безопаснее не экспериментировать с «крепким» домашним напитком. А нормой в день считается около 150–200 мл.

Квас за рулём: покажет ли его алкотестер

Покажет ли алкотестер результат, если выпить квас? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Rostokina

Конечно, квас у нас официально считается безалкогольным напитком, но спирт в нём всё же может быть. Поэтому вопрос водителей закономерен: может ли алкотестер показать алкоголь после стакана кваса? Теоретически — да, особенно если выпить квас прямо перед проверкой. Сразу после употребления во рту и выдыхаемом воздухе может сохраняться небольшое количество спирта. Обычно такой эффект кратковременный, но рисковать не стоит. Если предстоит поездка, лучше не пить квас непосредственно перед тем, как садиться за руль.