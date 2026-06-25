Фазы Луны в июле 2026 года: когда сажать, поливать, подкармливать и собирать урожай Оглавление Фазы Луны в июле 2026 — ключевые даты Лунный календарь на каждый день июля 2026 — таблица Благоприятные дни для основных работ Рекомендации по культурам: что делать в саду и огороде в июле Томаты, перцы, баклажаны Огурцы, кабачки Корнеплоды Ягодные кустарники и плодовые деревья Лунный календарь, погода и народные приметы Life.ru рассказывает, что сажать в июле 2026 в открытый грунт — овощи, корнеплоды: лунный календарь, благоприятные дни и советы по уходу! А ещё расскажем про народные приметы на июльские праздники. 25 июня, 14:00 Лунный календарь на июль 2026: благоприятные дни для посадок и работ. Коллаж © Life.ru. Обложка © Magnific / stockking, © ChatGPT

Июль — это время, когда огород требует максимум внимания, а правильный выбор дня для работ может помочь растениям легче перенести жару, активнее наливать плоды и меньше болеть. Life.ru составил подробный лунный календарь на июль 2026 года и расскажет: когда сажать, поливать, подкармливать и собирать урожай, а когда лучше просто отдохнуть и дать растениям покой.

Фазы Луны в июле 2026 — ключевые даты

Лунный посевной календарь огородника: подробно о фазах Луны в июле 2026. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Лунный календарь садовода на июль 2026 удобнее читать по фазам. Общий принцип простой: на растущей Луне чаще планируют работы с зеленью, огурцами, томатами, кабачками, цветами. На убывающей Луне больше внимания уделяют «корешкам», прополке, рыхлению, борьбе с вредителями и сбору урожая для хранения. Новолуние и полнолуние считаются днями покоя, поэтому растения в это время лучше не тревожить.

Самые плодородные знаки зодиака для посадок — это Рак, Скорпион, Рыбы и Телец. Нейтральными считают знаки зодиака Весы, Стрелец и Козерог. К менее удачным для посева относят Овна, Льва, Водолея, Близнецов и Деву, поэтому в эти дни лучше полоть, рыхлить, собирать урожай или обрабатывать растения от болезней. Но как понять, какой из знаков зодиака относится к конкретному дню?

Лунный календарь на каждый день июля 2026 — таблица

Для вашего удобства выше Life.ru составил подробный лунный календарь на июль 2026 года. Он поможет быстро понять, когда сажать, а когда лучше перенести работы. Будьте внимательны, мы разделили месяц на три декады. Чтобы просмотреть весь календарь — листайте карусель.







Благоприятные дни для основных работ

Лунный календарь садовода на июль 2026: благоприятные дни для посадок, полива и сбора урожая. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Если нет времени сверяться с календарём каждый день, используйте короткую таблицу. Она показывает благоприятные дни для посадки в июле 2026, полива, сбора урожая и заготовок. Важно помнить, что лунный календарь огородника на июль 2026 — это помощник, а не строгое расписание. Если благоприятный день совпал с ливнем, жарой выше +30 °C или сильным ветром, посадку лучше перенести.

Рекомендации по культурам: что делать в саду и огороде в июле

Что делать в огороде в июле 2026: лунный календарь для томатов, огурцов, зелени и корнеплодов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

Июль — самый насыщенный месяц дачного сезона. Растения активно растут и плодоносят, поэтому важно вовремя поливать, подкармливать и собирать урожай, а освободившиеся грядки использовать под повторные посевы зелени и скороспелых культур.

Томаты, перцы, баклажаны

В июле этим культурам — томаты, перцы, баклажаны — нужны умеренный полив, проветривание теплиц, подвязка и контроль за фитофторой. На растущей Луне, особенно 22–24 июля, хорошо проводить полив и мягкие подкормки калием и фосфором. На убывающей Луне — 2–3, 11–12 и 30 июля — удобно удалять нижние листья, пасынковать томаты и осматривать растения на вредителей. Не перекармливайте томаты азотом: куст будет гнать зелёную массу, а плоды начнут наливаться хуже. Какие удобрения использовать в июле — читайте в нашем гиде по подкормкам.

Огурцы, кабачки

Огурцы и кабачки в июле быстро расходуют влагу. Лучшие дни для полива и подкормки — 4–6, 22–23 и 31 июля. Сбор урожая лучше не затягивать: переросшие плоды тормозят образование новых завязей. Для засолки и маринования особенно подходит период 24–27 июля. Если плети огурцов загущены, удалите пожелтевшие листья, но не оголяйте растение за один раз. Работы по формированию лучше делать в сухой день утром, чтобы срезы быстрее подсохли.

Корнеплоды

Редис, дайкон, редьку и репу можно сеять во второй половине лета, когда день постепенно идёт на убыль. Лучшие даты — 8–10 июля, когда Луна убывает и находится в знаке зодиака Телец. Грядку перед посевом пролейте, разровняйте и не вносите свежий навоз: корнеплоды от него ветвятся и хуже хранятся. Морковь и свёклу в июле прореживают, рыхлят и поливают по мере подсыхания почвы. После полива полезно замульчировать междурядья, чтобы земля не покрывалась коркой.

Ягодные кустарники и плодовые деревья

Смородина, крыжовник и малина в июле нуждаются в поливе после сбора ягод и в санитарной обрезке. Старые отплодоносившие побеги малины можно вырезать, а молодые — подвязать. У смородины убирайте больные листья и падалицу, чтобы не оставлять источник инфекции. У яблонь, груш и слив в июле проверяют подпорки под ветвями, снимают падалицу, следят за плодожоркой. Для обработок выбирайте 2–3, 11–12, 16–17 или 30 июля, но всегда учитывайте срок ожидания препарата до сбора урожая.

Лунный календарь, погода и народные приметы

Садовые работы в июле 2026 по Луне: календарь полива, подкормок, прополки и обработок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Okrasiuk

Как мы уже писали, лунный календарь работает лучше, если не спорит с погодой. В засуху поливать нужно не «по Луне», а по состоянию почвы. После ливней не стоит рыхлить мокрую землю, а в жару пересадку лучше переносить на вечер, даже если дата считается благоприятной.

Народный календарь июля тоже связан с огородными работами. На Ивана Купалу, 7 июля, традиционно собирали травы и начинали сенокос. На Петров день, 12 июля, смотрели на жару и сухость. На Прокла, 25 июля, обращали внимание на росы: сильная утренняя роса считалась признаком погожего периода. А перед посадками и обработками обязательно сверьтесь с прогнозом погоды на июль, чтобы лунный календарь работал эффективнее. Для урожая огурцов пригодятся и лучшие рецепты заготовок из огурцов и других овощей.

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