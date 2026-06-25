Игры и вкусняшки: Дачникам объяснили, как отучить питомцев раскапывать огород

Цедра цитрусовых, шишки и правильная организация места для отдыха могут помочь отучить питомца разорять грядки на участке, рассказала ветеринарный врач Надежда Кузина. По её словам, сначала важно понять причину поведения животного.

Кошка или собака могут копать землю и ложиться на грядки из-за жары, потому что рыхлая почва остаётся мягкой и прохладной. В таком случае питомцу лучше оборудовать удобную лежанку в тени.

«При этом важно каждый раз поощрять животное за то, что оно разместилось именно на этой легальной территории: погладить, похвалить, дать что-то вкусное», — отменила собеседница «Москвы 24».

Вредительство также может быть связано с нехваткой активности, поэтому животному стоит уделять больше времени, чаще гулять и играть с ним. После нагрузки питомец с большей вероятностью будет отдыхать, а не копаться в огороде.

Кроме того, можно закрыть землю шишками, колючими опилками или разложить рядом корки лимона и апельсина. Большинство животных не любят резкие запахи цитрусовых. Отпугивающим средством может стать также вода с небольшим количеством эфирного масла лаванды, заключила эксперт.

К слову, появление в доме маленького котёнка или щенка — событие радостное, но требующее серьёзной подготовки. Квартира, безопасная для взрослого человека, для неокрепшего животного превращается в лабиринт скрытых угроз.