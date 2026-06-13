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13 июня, 12:49

С глаз долой! Кошатникам объяснили, как не растерять доверие питомца

Ветеринар Шеляков: Если постоянно смотреть в глаза кошке, можно потерять доверие

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Прямой пристальный взгляд человека кошка расценивает не как проявление любви, а как вызов или агрессию. Отворачиваясь, животное пытается игнорировать давление, снижая уровень стресса и возвращаясь в зону комфорта, рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По его словам, не стоит экспериментировать и подолгу вглядываться в глаза кошке, особенно если вы её «избранный» хозяин, обычно самый спокойный член семьи. Попытка подавить питомца таким образом грозит потерей его доверия, резюмировал собеседник URA.ru.

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Ранее россиянам рассказали, как безопасно приучить кошку к прогулкам на улице. Кроме того, хозяевам объяснили, как отвадить кошку от ночных скачек по квартире.

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Борис Эльфанд
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