С глаз долой! Кошатникам объяснили, как не растерять доверие питомца
Ветеринар Шеляков: Если постоянно смотреть в глаза кошке, можно потерять доверие
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Прямой пристальный взгляд человека кошка расценивает не как проявление любви, а как вызов или агрессию. Отворачиваясь, животное пытается игнорировать давление, снижая уровень стресса и возвращаясь в зону комфорта, рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.
По его словам, не стоит экспериментировать и подолгу вглядываться в глаза кошке, особенно если вы её «избранный» хозяин, обычно самый спокойный член семьи. Попытка подавить питомца таким образом грозит потерей его доверия, резюмировал собеседник URA.ru.
Ранее россиянам рассказали, как безопасно приучить кошку к прогулкам на улице. Кроме того, хозяевам объяснили, как отвадить кошку от ночных скачек по квартире.
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