Зоолог рассказала, как отвадить кошку от ночных скачек по квартире
Зоолог Нуриева: Чтобы кот не мешал спать, имитируйте для него охоту вечером
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Ночные забеги кота по квартире, охота за ногами хозяев и утренние побудки — это не врождённая особенность или породный признак, а следствие нарушения природных ритмов кошки. Об этом «Радио 1» рассказала зоолог Александра Нуриева.
По словам эксперта, владельцы часто путают сумеречный образ жизни кошек с ночным. На самом деле пик активности этих хищников приходится на рассвет и закат. А ночные забеги — прямое последствие сенсорного и физического голода, который животное испытывает в пустой квартире днём.
«Оставаясь в пустой квартире, животное уходит в энергосберегающий режим, а с возвращением домой хозяев находится на пике ресурса. Если не обеспечить сброс этой энергии, нереализованный охотничий инстинкт выльется в ночной деструктив или охоту за ногами», — пояснила Нуриева.
Чтобы синхронизировать ритмы питомца с человеческим графиком, необходимо строго воспроизводить природный цикл:
— Днём оставлять пищевые головоломки и нюхательные коврики, чтобы избежать сенсорного вакуума;
— Вечером проводить интенсивную игру с удочкой, имитируя полную цепочку охоты: выслеживание, погоню и захват цели (лазерные указки не подходят);
— Сразу после игры давать плотный мясной ужин — после поимки «добычи» и еды физиология требует глубокого сна.
Ранее Life.ru рассказывал, что слишком частые объятия и излишняя нежность хозяев способны навредить кошкам, провоцируя у них постоянный стресс, подавленное состояние и даже обострение имеющихся недугов. Эти животные от природы независимы, им жизненно необходимо собственное пространство и право на уединение.
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