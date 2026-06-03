«Ты принадлежишь мне, человек»: Зоопсихолог раскрыл, почему на самом деле кошки ложатся на ноутбуки

Кошки ложатся на ноутбуки вовсе не ради тепла, а чтобы пометить территорию и вытеснить запах хозяина своим собственным. С таким разъяснением выступил британский зоопсихолог с 25-летним стажем Дэвид Сэндс в интервью BBC Science Focus.

По его словам, кошачий мир держится исключительно на запахах. Клавиатура, которую владелец трогает часами, буквально сияет его индивидуальным ароматом. Питомец не ищет уюта, он целенаправленно забирается на устройство, чтобы стереть чужой запах.

«Этим она как бы говорит: «Ты принадлежишь мне, человек», — считает Сэндс.

Тот же механизм срабатывает, когда питомец трётся о ноги — он просто метит владельца. Теорию о тепле Сэндс разбивает простым аргументом: в доме есть куда более горячие места, например, батареи, но кошка сидит на них лишь изредка. Старый нерабочий ноутбук, который не пахнет хозяином, животное тоже игнорирует. Несостоятельной эксперт считает и версию о подражании: скопировать сложный процесс печати кошка не в силах. Сэндс убеждён, что вся нежность кошки к хозяину в такие моменты — это чистой воды территориальное доминирование.

При этом другие зоопсихологи добавляют, что срабатывают иные мотивы. Ноутбук может восприниматься как конкурент, крадущий внимание владельца, а мелькание картинки на экране — пробуждать охотничий азарт. Специалисты советуют не наказывать питомца, а создать ему достойную альтернативу в виде лежанки с подогревом рядом со столом.

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