Британский телеканал прервал репортаж о бюджете, чтобы показать кота Ларри на солнце

Телеканал GB News в разгар репортажа о сравнении стоимости строительства высокоскоростной железной дороги и лунной миссии NASA прервал эфир ради «экстренного включения» с Даунинг-стрит. Причина — главный мышелов Великобритании кот Ларри выбрался греться на солнце.

«Мы на Даунинг-стрит, и вот он, кот Ларри — живой, отдыхает в первый солнечный день на Даунинг-стрит за, скажем так, две недели», — объявил ведущий Том Харвуд.

На прямой вопрос, какое отношение пушистый обитатель резиденции имеет к теме экономического выпуска, журналист честно ответил: «абсолютно никакого». После чего всё же рассказал зрителям историю 19-летнего кота.

«Он стал главным мышеловом Кабинета министров ещё при премьерстве Дэвида Кэмерона. Так что он пережил Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака, Кира Стармера», — поделился Харвуд, намекнув, что Ларри скоро может познакомиться с очередным главой правительства.

Кот вступил в должность в феврале 2011 года, когда Кэмерон взял его из лондонского приюта. С тех пор Ларри исправно гоняет лис, приветствует гостей и инспектирует антикварную мебель на предмет пригодности для сна.

Ранее в центре Лондона началась масштабная акция против премьера Кира Стармера: протестующие собрались у Рассел-сквер, заняли Кингсвей и переулки, скандировали лозунги против Стармера, миграционной политики и ограничений свободы слова, а затем прошли маршем к Даунинг-стрит и начали митинг у парламента (на месте тысячи полицейских, автозаки). Организатор — правый активист Томми Робинсон, накануне призвавший не обращать внимания на угрозы властей.