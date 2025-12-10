Ещё со времен Древнего Египта люди считали, что кошки способны считывать настроение и энергетику людей. Именно поэтому главный мышелов резиденции британского премьер-министра кот Ларри убежал прочь от двери, в которую заходил Владимир Зеленский. Об этом «Вечерней Москве» рассказал астролог и ясновидящий Павсекакий Богданов.

По словам ясновидящего, кот, хоть и не понимает, но чувствует, что перед ним во всём чёрном оказался человек, уничтоживший огромное количество своих сограждан ради наживы.

«Они это чувствуют, и, конечно же, Ларри отпрыгнул. Есть войны освободительные, есть войны для защиты чего-то. А в данном случае война лишь только за денежные знаки», — указал ясновидящий.

Такая реакция кота британского премьера Кира Стармера говорит о том, что с украинским политиком уже совсем скоро случится что-то, чему он явно не обрадуется. Вероятно, его посадят, арестуют или вовсе убьют. Кошки действительно способны это ощущать как некий «радар», показывающий энергетическую сущность человека, заключил экстрасенс.