Обряд «счастливой лапы» и не только: Life.ru подсчитал размер зарплаты «‎котов на час»

В России набирает популярность необычный вид микробизнеса — аренда домашних котов для фотосессий, съёмок и даже «мистических» обрядов вроде традиции первой кошки в новой квартире. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко для Life.ru подсчитал потенциальный доход владельцев пушистых питомцев.

По его слова, объявления о сдаче котов в аренду всё чаще появляются на профильных сайтах. Услуга востребована у блогеров, фотографов, представителей съёмочных групп, а также у людей, верящих в приметы или желающих порадовать детей.

«Оценить доход от сдачи достаточно сложно, на это влияет спрос и предложение, а также другие факторы. Можно предположить, что доход за месяц может быть около 20–30 тысяч рублей», — подсчитал доцент.

При этом Щербаченко признал, что назвать заработок на услуге «кот на час» стабильным нельзя.

«Скорее это может окупить часть расходов на содержание животного», — уточнил собеседник Life.ru.

Самый распространённый формат — аренда с выездом. Стоимость часа, исходя из текущих объявлений, составляет в среднем около 2 тысяч рублей. При этом у пушистых моделей есть определённые риски. Зоопсихологи выступают против использования питомцев для фотосессий: в таких условиях у котов сбивается график бодрствования, отдыха и сна.

Напомним, что сейчас некоторые хозяева кошек действительно активно превращают своих любимцев в настоящих «сотрудников», сдавая их в аренду для фотосессий, детских встреч и даже новоселий. Хозяйки таких необычных моделей поделились с Life.ru опытом: приносит ли это доход и как животные переносят повышенное внимание. По словам участниц рынка, услуга действительно востребована — кошек приглашают блогеры, фотографы и семьи с детьми. Однако главным остаётся вопрос комфорта питомца.