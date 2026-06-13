Шлейка-жилет и никакой рулетки: Как безопасно приучить кошку к прогулкам на улице

Далеко не всем кошкам нужны прогулки. Однако некоторым животным улица действительно может пойти на пользу. Кому стоит выходить на прогулки и как сделать их безопасными, Life.ru рассказала зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol Светлана Капустина.

Кошки — хищники с выраженным территориальным поведением. Их состояние зависит не столько от площади квартиры, сколько от качества среды. В отличие от собак, кошке прогулка не всегда необходима, поэтому решение о выгуливании нужно принимать индивидуально, поясняет эксперт.

Прогулки могут быть полезны, если питомец страдает от лишнего веса из-за низкой активности, проявляет повышенную тревожность или демонстрирует деструктивное поведение без видимых причин. Часто это говорит о недостатке стимулов и скуке. Особенно актуальны прогулки для активных пород — мейн-кунов, бенгалов и саванн, которым генетически требуется больше движения и впечатлений. Улица даёт то, что сложно полностью заменить дома: новые запахи, звуки, солнечный свет, траву и смену обстановки. Светлана Капустина Зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol

По словам специалиста, прогулки — лишь один из способов обогащения среды. Похожего эффекта можно добиться с помощью интерактивных игрушек и головоломок. Поэтому решение о выгуле всегда должно приниматься индивидуально.

Прогулки должны стать частью режима

Если кошку начали выводить на улицу, делать это нужно регулярно. Для животных большое значение имеют ритуалы и предсказуемость.

Нерегулярные прогулки могут дать обратный эффект. Вместо спокойствия у питомца появляются тревожность, навязчивая вокализация, разрушительное поведение или даже проблемы с чистоплотностью. Кошка начинает ждать выхода на улицу, но не понимает, когда именно он произойдёт, что создаёт дополнительный стресс.

Перед прогулками важно убедиться, что у животного актуальны все прививки, включая вакцинацию от бешенства, а также проведена обработка от паразитов и гельминтов. Питомцам с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом прогулки могут быть противопоказаны.

Только шлейка-жилет и обычный поводок

Для прогулок подходит только шлейка. Ошейник может давить на трахею и щитовидную железу, а сама кошка способна легко из него выскользнуть.

Лучше выбирать мягкую шлейку-жилет, которая равномерно распределяет нагрузку по корпусу. Проверить правильность посадки просто: под застёгнутую шлейку должны свободно проходить два пальца.

Поводок желательно использовать фиксированной длины — около 1,5–2 метров. Рулетка считается менее безопасным вариантом: в стрессовой ситуации она ухудшает контроль над животным и может спровоцировать резкий рывок.

Как приучить кошку к улице

Приучение должно проходить постепенно и начинаться дома. Сначала достаточно оставить шлейку рядом с питомцем, чтобы он привык к новому предмету и запаху. Затем можно ненадолго надевать её без поводка в привычной обстановке. Лишь после этого стоит выходить на улицу.

На адаптацию некоторым кошкам требуется до трёх недель — и это абсолютно нормально.

Первые прогулки лучше проводить в тихих местах без большого количества людей, собак и других раздражителей. Очень важно позволить кошке самостоятельно выбирать темп и направление движения. Попытки тянуть питомца или заставлять его идти могут вызвать сильный стресс и надолго закрепить негативное отношение к прогулкам.

Начинать стоит с коротких выходов продолжительностью около 10 минут, постепенно увеличивая время пребывания на улице.

Самовыгул для домашних кошек противопоказан. Машины, отравленные приманки, агрессивные животные и инфекции остаются реальными угрозами. Более безопасной альтернативой могут стать закрытые вольеры или огороженные участки, где питомец находится под контролем владельца.

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